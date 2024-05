Po zdrowie do medyka. Dzień otwarty z masażami, wykładami i badaniami

Co ważne, nauka w szkole jest bezpłatna.

- Potencjalnymi kandydatami do naszej szkoły są osoby pełnoletnie - brak górnej granicy wiekowej, które mają ukończoną szkołę średnią, niekoniecznie muszą posiadać maturę. Nasi absolwenci to fachowcy profesjonalnie przygotowani do pracy z pacjentem, posiadający niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Przygotowani są do udzielania pomocy i świadczenia usług pielęgnacyjno - opiekuńczych w odniesieniu do osób dorosłych i dzieci, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych i niesamodzielnych - mówi Marzena Osuch.