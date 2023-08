Pod szlabanem, albo obok, mimo barierek i zakazu. Podróżni skracają sobie tędy drogę. Niebezpieczne przejście przy dworcu PKP w Słupsku

Z przejścia służbowego usytuowanego za dworcem na wysokości trzeciego peronu chętnie korzystają przede wszystkim pasażerowie pociągów relacji Ustka-Słupsk. Stanowi ono zdecydowanie krótszą drogę do ulicy Kołłątaja i pozwala ominąć schody oraz tunel pod torami. Podróżni z przejścia korzystają, choć nie mogą – odgrodzone szlabanem służy jedynie pracownikom kolei.

Nasz czytelnik zwraca uwagę, że w ten sposób pasażerowie notorycznie narażają się na niebezpieczeństwo. Po skrajnym torze wzdłuż przejścia jeżdżą przecież pociągi. I choć nie doszło w tym miejscu do żadnej tragedii, o wielkie nieszczęście wcale nietrudno.

- Byłem świadkiem sytuacji, kiedy przez ten tor przechodziła kobieta z dziecięcym wózkiem, chcąc skrócić sobie drogę do miasta. Jedno z kółek zaklinowało się w szynie. Gdyby nie udało się go szybko wyciągnąć, mogło dojść do tragedii – opowiada czytelnik, prosząc o anonimowość.