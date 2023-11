Podatek od nieruchomości w górę. Słupszczanie zapłacą więcej

Podwyżka podatku od nieruchomości średnio o ponad trzynaście procent sprawi, że wpływy do budżetu miasta zwiększą się o kwotę 7,4 mln złotych. Suma ta ma zrekompensować m.in. skutki inflacji i pomóc w optymalizacji finansów miasta.

Ratusz nie zdecydował się zaproponować najwyższej możliwej stawki podatku wynikającej z przepisów na 2024 rok. Prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka podczas sesji Rady Miasta zaznaczyła, że podwyżka podatku konsultowana była z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy wynegocjowali dla siebie korzystniejsze warunki.

- Wspieramy przedsiębiorców w ten właśnie sposób, że dajemy tę stawkę o 20 proc. mniejszą niż maksymalna. To jest znaczący ukłon – twierdzi prezydent.

- Pani prezydent przygotowując uchwałę wsłuchała się w głos przedsiębiorców. To oni zwrócili się z wnioskiem, żeby obniżyć te możliwości miasta o dodatkowe dochody, ze względu na trudną sytuację, która obejmuje m.in. [...] niestabilność związaną z cenami energii, wzrost świadczonych usług oraz dwukrotnie zwiększona stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę zarówno w tym, jak i przyszłym roku. To powoduje dodatkowe obciążenia – zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla miasta. […] koszty rosną po dwóch stronach – zwracała się do radnych Anna Gajda, skarbnik Miasta Słupska.