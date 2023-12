Podpalacz samochodów nie będzie odpowiadał przed sądem. Sprawa umorzona. Podejrzany trafi do szpitala

Do serii podpaleń samochodów w Słupsku doszło jesienią 2022 roku. W październiku i listopadzie zdarzało się, w jednej nocy płonęło kilka aut. Takie sytuacje miały miejsce na parkingu przed Kauflandem, na ulicach Wiatracznej, Konarskiego, Ostroroga i Szczecińskiej.

Okazało się, że sprawcą podpaleń jest 27-letni dzisiaj Krystian B. ze Słupska. Mężczyzna został zatrzymany na terenie lotniska w Poznaniu. Usłyszał w sumie 14 zarzutów, dotyczących zniszczenia poprzez podpalenie 21 samochodów, a w czterech przypadkach spowodowanie zdarzenia, zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach. Za to groziła mu kara do 10 lat więzienia.

- Krystian B. przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia – mówi Lech Budnik, słupski prokurator rejonowy. - Podczas śledztwa podejrzany został przebadany psychiatrycznie. Z opinii biegłych wynika, że w chwili popełniania zarzucanych mu czynów nie był w stanie rozpoznać ich znaczenia i pokierować swoim postępowaniem, co oznacza, że miał zniesioną poczytalność. W związku z tym skierowaliśmy do Sądu Rejonowego w Słupsku wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zapobiegawczego w postaci umieszczenia Krystiana B. w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.