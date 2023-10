Pomnik Światowida w Bytowie do wyburzenia. To już pewne? (WIDEO)

Pomnik Światowida na placu Krofeya w Bytowie popada w coraz większą ruinę. Urząd miejski mówi, że o tym wie, ale póki co nic z tym nie zrobi. Dlaczego? W planach jest wyburzenie. Nie wszystkim może się to spodobać. Pomnik w jakiś sposób wpisał się w krajobraz miasta.

Symbol Bytowa

Światowid potocznie nazywany jest w Bytowie "mamutem". Został zbudowany w latach 1960-1961. To był dar bytowskich rzemieślników. Światowid (Świętowit) to jedno z głównych pogańskich bóstw. Pan niebios, lasu, słońca, urodzaju, ognia. Na bytowskim monumencie znajduje się napis: Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy. Kojarzony jest przede wszystkim z poprzednim ustrojem. To tu, 22 lipca w Narodowe Święto Odrodzenia Polski – najważniejsze polskie święto państwowe w okresie Polski Ludowej składano kwiaty.

Pomnik znajduje się na parkingu przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Drzymały. To miejsce spotkań bytowskiej młodzieży. Światowid jest w tej chwili ogrodzony. - Niedługo się rozpadnie - mówi starszym mieszkaniec Bytowa. - Popada w ruinę. Tyle się mówiło o jego remoncie, potem o rozbiórce, a nic się nie dzieje. Wygląda koszmarnie.