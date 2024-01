Ponad 3,1 mln zł w usteckiej kasie miejskiej ze sprzedaży nieruchomości w 2023 roku

Mieszkanie w budynku przy ul. Czerwonych Kosynierów 10 o powierzchni 59,29 mkw. zostało wystawione z ceną wywoławczą 340 tys. zł. Biło się o nie sześciu licytantów. Wygrało małżeństwo z Bruskowa Wielkiego, które przebiło cenę aż do 484 tys. zł. To 8 163,26 zł za metr kwadratowy.

Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze w charakterystycznym dla starej części Ustki budynku z wykuszową wieżyczką, który jest wpisany do ewidencji zabytków miasta.

Równie sporo chętnych miało mieszkanie na pierwszym piętrze budynku, także wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, przy ul. Marynarki Polskiej 43 o powierzchni 44,65 mkw. z ceną wywoławczą 250 tys. zł. Skutkiem walki pięciu oferentów była cena 378 tys. zł, czyli 8 465,84 za mkw., wylicytowana przez pochodzącą z Ustki mieszkankę Warszawy.

- Były to mieszkania w bardzo złym stanie technicznym. Została podjęta decyzja o ich sprzedaży, ponieważ miasta nie stać na wykonanie bardzo kosztownych kapitalnych remontów. Lokale te mają stare instalacje, często brakuje im centralnego ogrzewania, są jeszcze piece, podłogi, sufity, wszystko do wymiany. To się wiąże z poniesieniem znacznych wydatków. Zamiast wydać na jeden lokal kilkaset tysięcy złotych, wolimy wyremontować kilka mieszkań w lepszym stanie technicznym i przeznaczyć je do powtórnego zasiedlenia – mówi Krzysztof Stodoła, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami usteckiego ratusza. - Zainteresowane kupnem są osoby z całej Polski. Natomiast ostatnio nabywcami były osoby, które są w jakiś sposób związane z Ustka – byli mieszkańcy, czy z okolic Ustki i Słupska.