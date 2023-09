Ponad pięć tysięcy drzew pod topór. Startują prace przy budowie kolejnego etapu ringu miejskiego

Wycinka zieleni w Lasku Południowym jest niezbędna, by móc poprowadzić fragment ringu od mostu czołgowego (rejon ul. Rybackiej) do ul. Arciszewskiego. W sumie zniknie ponad 5 tys. drzew, zdecydowana większość z nich to te o średnicy poniżej 50 centymetrów. Tylko kilkadziesiąt z przeznaczonych do wycinki drzew to dorodne okazy o grubych pniach.

Wyczekiwany ring

Na rozpoczęcie tej inwestycji Słupsk czekał od dawna. Umowę z wykonawcą, czyli konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud podpisano już w czerwcu.

Nowa droga (o długości około 4,5 km) pobiegnie od ronda na ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 21), dalej ul. Słoneczną, Zieloną, do dwóch mostów przez Słupię. Jeden będzie dla pieszych i rowerzystów i zastąpi dzisiejszy most czołgowy, który zostanie zdemontowany i przewieziony do miejskich magazynów. Obok stanie dwujezdniowy most dla samochodów.

Dalej droga przetnie Lasek Południowy i pobiegnie do ulicy Arciszewskiego. Potem nową ulicą Leśną (wytyczoną za kościołem św. Jana Kantego) połączy się z ul. Gdyńską. Od tego momentu będzie to już droga tylko jednojezdniowa, ze względu na gęstą zabudowę, choć w wąwozie do ulicy Hubalczyków będzie miała trzy pasy ruchu, w tym dwa w górę do szpitala. Potem już będzie to ulica o jednym pasie w obu kierunkach – połączy się z drogą wojewódzką nr 210, czyli ul. Bohaterów Westerplatte, tuż przy węźle słupskiej obwodnicy. Zamiast skrzyżowań zaplanowano ronda. Wzdłuż wytyczona zostanie ścieżka rowerowa i chodniki. Droga będzie oświetlona i odwodniona. Trasa ma przede wszystkim stanowić alternatywę dla kierowców i odciążyć zakorkowaną, szczególnie w godzinach szczytu, ulicę Bohaterów Westerplatte.

Na zbudowanie kolejnego etapu ringu miejskiego wykonawca ma 20 miesięcy. Jeśli prace przebiegną zgodnie z planem, nową drogą pojedziemy już na początku 2025 roku. Roboty kosztować mają ponad 128 milionów złotych, z czego większość środków (80 proc.) to dofinansowanie z rządowego Programu na Rzecz Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej.