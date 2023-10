Poprzez udział w referendum Naród jasno wyrazi swoją wolę

Czy pani i ugrupowanie, które pani reprezentuje, weźmie udział w referendum 15 października?

Reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość, które to ugrupowanie było wnioskodawcą przeprowadzenia referendum, więc odpowiedź na to pytanie jest oczywiste. Weźmiemy udział w referendum i bardzo zachęcamy do tego wszystkich Polaków. Jeśli Polacy chcą mieć pewność zachowania ich praw w podstawowych kwestiach powinni wziąć udział w referendum i głosować 4xNie.

Co by pani powiedziała Polakom, którzy mają wątpliwości, czy wziąć udział w głosowaniu?

Pomysł przeprowadzenia referendum uważam za bardzo dobrą inicjatywę i to z wielu względów. Zgodnie z Konstytucją w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. To najbardziej demokratyczne narzędzie wyrażenia woli przez Naród. Pytania są tak dobrane , aby odzwierciedlały właśnie te sprawy o szczególnym znaczeniu dla Polski i Polaków. Opozycja próbuje zniechęcić do udziału w referendum, dyskredytując pytania referendalne, jako zbyt oczywiste. Te sprawy wcale jednak nie były takie oczywiste w przeszłości. Słyszymy teraz , że nikt nie ma zamiaru podnosić wieku emerytalnego, ale ten wiek został podniesiony przez Donalda Tuska, mimo sprzeciwu Polaków, i może być podniesiony ponownie, wbrew zapewnieniom liderów opozycji. Słyszymy, że nie chcemy wyprzedaży majątku narodowego, a wiemy ze w szeregach Platformy Obywatelskiej są zwolennicy prywatyzacji najcenniejszych zasobów Skarbu Państwa. Słyszymy, że zapora na granicy z Białorusią powinna zostać, a z drugiej strony widzimy politykę resetu z Rosją, którą realizował Donald Tusk. I wreszcie sprawa nielegalnej emigracji. Donald Tusk wyraził gotowość przyjęcia migrantów w 2015 roku i jedynie objecie władzy przez PiS uniemożliwiło wpuszczeniu ich do Polski ludzi. W tej chwili politycy opozycji kluczą w tej sprawie, zasłaniając się przyjęciem uchodźców z Ukrainy, ale wiemy też, że opozycja jest bardzo spolegliwa w stosunkachz UE. Tylko jasno wyrażona wola przez Naród w referendum może powstrzymać opozycję przed wprowadzeniem w przyszłości niekorzystnych dla Polaków rozwiązań. Dlatego boją tego referendum.