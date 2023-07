Powiat bytowski otrzyma ponad 10 mln zł z rządowego programu na ratowanie zabytków

- Dbałość o tradycję i obiekty kulturalne już wielokrotnie przejawiały się w polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości. To troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty. Dziś kolejny jej wyraz. Za każdym razem gdy odwiedzałem region, zgłaszali mi Państwo potrzebę odnowy wielu budynków. Dlatego tak bardzo się cieszę, że aż tyle obiektów z regionu bytowskiego uzyskało dofinansowanie z tego programu. Mam nadzieję, że będzie to też motor napędowy dla branży turystycznej – mówi Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu i poseł PiS z regionu.

Obecnie w obiektach zabytkowych w całej Polsce mieszczą się przedszkola, szkoły, domy kultury czy urzędy. W regionie jest masa takich miejsc. Zasługują one na troskę i nadanie im nowego życia. Dzięki programowi aż 23 obiekty zostaną poddane renowacji. To dobra wiadomość dla użytkowników tych zabytków i wsparcie dla branży turystycznej.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W wielu miejscowościach w całej Polsce budynki szkół, żłobków, przedszkoli czy domów kultury to zabytki. Często są zniszczone i wymagają remontów. Rządowy Program Odbudowy Zabytków to odpowiedź na te potrzeby.

Zabytki kojarzą się głównie z muzeami. Jednak to często miejsca użytkowe, które mają pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy miejscowości. Są to często miejsca, w których lokuje się usługi – sklepy, lokale gastronomiczne czy budynki ratuszy miast. Zatem zabytki to nie tylko muzea, które odwiedza rodzina w wolny weekend, ale także miejsca pracy czy miejsca zamieszkania.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest formą wsparcia rozwoju lokalnego. Program wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą przeznaczone na:

prace konserwatorskie,

restauratorskie,

roboty budowlane.



Dofinansowanie z programu sięga aż 98 procent.