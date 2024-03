Poznaliśmy kandydatów na radnych Komitetu „Łączy nas Słupsk”. Krystyna Danilecka-Wojewódzka rozpoczyna kampanię wyborczą

- Rok temu dostałam propozycję startu na senatora Rzeczpospolitej. To bardzo kusząca propozycja, domyślamy się wszyscy, że dużo mniej odpowiedzialana niż bycie prezydentem, do którego każdy może zadzwonić, napisać co myśli o mnie, albo o kolejnej dziurze na jezdni. Wtedy się głęboko zastanowiłam, że chyba nie mam takich pokus, żeby trochę mniej pracować, że jest we mnie jeszcze tyle energii i chciałabym mojemu miastu nadal służyć. […] jestem cząstką Słupska, jestem jedną z tysięcy słupszczan i słupszczanek i to jest moje miejsce na Ziemi i tu chcę być dalej bardzo aktywna – mówiła prezydent.