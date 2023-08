Prace przy Zaborowskiej idą pełną parą. To nie budowa nowego osiedla, a zbiorników retencyjnych

- To inwestycja ważna dla mieszkańców dzielnicy Zachód. Ważna też z punktu widzenia rozwoju miasta w kierunku zachodnim. Pozwoli na rozbudowę budynków wielorodzinnych, które tam już powstają, jak i dla tego całego terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową. Zbiornik będzie gromadził wody opadowe z tej części. Będzie też stanowił rezerwę opóźniającą spływ wód do kolektora w ulicy Piłsudskiego, który sprawia dużo problemów (teren jest regularnie zalewany - od red.) - mówi Tomasz Orłowski, dyrektor ZIM w Słupsku. - Wybraliśmy też wykonawcę długo wyczekiwanej inwestycji w postaci budowy zbiornika i odcinka ulicy Dywizjonu 303.

Inwestycje są realizowane w ramach dużego projektu "Zarządzania wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”.

- Wykonawca już dwa dni po podpisaniu umowy wszedł na budowę i już widać wykop tego zbiornika retencyjnego, który umożliwi wybudowanie drogi Dywizjonu 303, ponieważ przejmie on wody deszczowe, które z tej ulicy będą odprowadzone. Inwestycja już się rozpoczęła. Zakończy się do końca bieżącego roku. Budujemy nie tylko zbiornik retencyjny wraz z zagospodarowaniem i małą architekturą w ciągu Parku Zachodniego, ale także docelowo zagospodarujemy odcinek ulicy Dywizjonu 303 od ul. Zaborowskiej do zjazdu do osiedla wielorodzinnego. Przy tej inwestycji powstanie także bezpieczne, doświetlone przejście i przejazd rowerowy przez ulicę Zaborowskiej. Powstaną także przystanki przy tym skrzyżowaniu. Mieszkańcy rozrastającego się osiedla będą mogli już niedługo korzystać w pełni zagospodarowanej drogi, dojeżdżając, czy dochodząc do swoich domów – mówi Tomasz Orłowski.