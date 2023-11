Przed słupskim ratuszem stanie 30-metrowe koło widokowe. To świąteczna atrakcja dla mieszkańców

Koło widokowe udostępnione zostanie mieszkańcom już 6 grudnia. Na 30-metrowej konstrukcji znajdzie się 20 sześcioosobowych wagoników, więc jednocześnie będzie mogło bawić się aż 120 osób. Miasto zachęca do korzystania z atrakcji starszych i młodszych. Urzędnicy już teraz namawiają do rezerwacji dogodnych terminów.

- Atrakcji takiej u nas nie było. Warto chociaż raz skorzystać. Zapraszamy też większe grupy, można przychodzić klasami, szkołami. Warto odezwać się do osób sprzedających bilety wcześniej, za pośrednictwem facebooka dać znać, że wybieracie się większą grupą, tak, żeby zarezerwować sobie termin. Fajnie, jak to jest w godzinach popołudniowych ze względu na wieczorny klimat, pięknie oświetlony ratusz i iluminacje świąteczne – z 30 metrów będzie to na pewno bardzo dobrze widoczne – mówi Dagna Maśnicka z Urzędu Miejskiego w Słupsku.