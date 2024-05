Radni z KO chcą obniżyć zarobki burmistrza Ustki. Jacek Maniszewski ma zarabiać o 5,5 tysiąca złotych mniej

Podczas sesji radni, głównie z KO, mieli wiele pytań do sprawozdania z pracy burmistrza, ale i do wielu innych tematów. Radna Aneta Lickiewicz-Pawlęty pytała o protokół spotkania burmistrza z mieszkańcami budynków zarządzanych przez UTBS przy ul. Kościelniaka, którzy domagają się od administratorów wyjaśnień wysokich podwyżek czynszu. Radna Marta Czternastek dociekała, co zrobił burmistrz, by zrównoważyć budżet. Jacek Maniszewski odpowiedział, że są to działania długofalowe, a wiceburmistrz Bartosz Gwóźdź-Sproketowski wspomniał o wieloletniej dzierżawie terenu. - Chcą państwo ukarać pana burmistrza, że wygrał wybory z waszym kandydatem – dorzucił wiceburmistrz, gdy wobec braku konkretnych odpowiedzi sytuacja robiła się już gorąca.

Ostatecznie nie głosowano w tej sprawie, ponieważ Marta Czternastek wycofała projekt ze środowych obrad ze względu na to, że musi on uzyskać opinię prawnika. Zostanie złożony w biurze rady i trafi na czerwcową sesję. Jeśli wszyscy radni wnioskodawcy zagłosują za obniżką pensji, a w tym przypadku nie będzie dyscypliny klubowej KO, Jacek Maniszewski będzie zarabiał mniej.

Magdalena Buksakowska podniosła problem obniżenia rocznej dotacji z 144 tys. zł do 45 tys. zł Klubowi Sportowemu Jantar, który – według radnej – po prawie 80 latach istnienia może z końcem lipca zakończyć działalność. To 200 dzieci i 12 trenerów. Urzędnicy odpowiedzieli, że klub musi szukać innych środków, bo nie jest miejski, a dotacja jest jedynie wsparciem.

Po tym poruszono temat innej dotacji, którą miasto wsparło Ustecką Orkiestrę Dętą. Interesująca jest kwota 17,5 tys. zł, którą opisano jako... dojazdy członków na próby orkiestry.

Sytuacja zrobiła się nieprzyjemna, bo w tej właśnie sprawie, jeszcze przed sesją, Marta Czternastek domagała się dokumentów od urzędników. Wiceburmistrz i urzędnicy zarzucili radnej wprowadzenie pracowników wydziału w błąd co do rozmowy z prawniczką miejską, a działanie radnej ocenili jako daleko posuniętą próbę manipulacji.

Po kolejnych złośliwych uwagach ze strony ratusza radni zapowiedzieli, że będą się przyglądać sprawom dotacji, a następnie przeszli do podjęcia zaplanowanych uchwał. To poszło najszybciej. Radni zgodzili się, by miasto przejęło w zarząd wyremontowaną ulicę Kopernika. Wyrazili zgodę na pielęgnację pomników przyrody dla ochrony tych drzew i bezpieczeństwa osób przychodzących pod nimi. A także na wprowadzenie zmian w uchwale dotyczącej Budżetu Obywatelskiego Ustki, który będzie istniał nadal, ale w tym roku nabór wniosków został wstrzymany. Chodzi o to, by nie piętrzyły się nierealizowane inwestycje z poprzednich budżetów, które były źle oszacowane i potrzebują dodatkowych nakładów. A pół miliona złotych dla zadłużonej Ustki to bardzo duża kwota. Uchwały dotyczące skarg na działanie burmistrza uznano za bezzasadne.

Wszystko wskazuje na to, że tak jak radni kontrolują urzędników, tak wyborcy kontrolują pracę nowej rady. Transmitowana sesja miała wyjątkowo dużą publiczność internetową. Do tej pory nie zdarzało się, by widownia liczyła 136 osób. Następna sesja odbędzie się 26 czerwca. Zapowiada się równie ciekawie.