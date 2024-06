Szykują się zmiany na Placu Wolności w Ustce. Nie wszyscy ustczanie je akceptują

Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski wydał obwieszczenie, że Ustka przystępuje do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabudowa przy Placu Wolności". To obszar o powierzchni około 0,55 hektara. Starsi ustczanie pamiętają w tym miejscu korty tenisowe i plac zbiórek pierwszomajowych, a młodsi działające z powodzeniem miejskie targowisko, którego w Ustce w takiej postaci zdecydowanie brak. Najmłodsi z kolei znają pusty plac parkingowy. Słychać głosy za powrotem targowiska.

Jednak plan ratusza był inny i – jak wynika z obwieszczenia - jest konsekwentnie realizowany.

Chodzi o to, że spółka miejska - Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kupiło od miasta niezabudowaną działkę na Placu Wolności za 1,8 mln zł brutto. Jednak okazało się, że inwestycja jest nieopłacalna, bo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje niską zabudowę i proporcjonalnie dużo zieleni, bo to strefa B uzdrowiska i zielonego musi być pół na pół z zabudową. Co więc robić? Poprzedni radni zdecydowali, że trzeba zmienić plan, by można było postawić tu wyższe domy, a trawniki, czyli powierzchnię biologicznie czynną – przenieść na płaskie dachy.

Wyżej i na płasko

Aktualny MPZP "Centrum 4B" z 2017 roku funkcję tego terenu określa jako usługowo-mieszkalną lub usługową. Zakłada 12-metrową zabudowę z maksymalnie trzema kondygnacjami nadziemnymi, a właściwie dwiema i pół, bo z najwyższą już na poddaszu, z tylko jedną kondygnacją podziemną. Dachy natomiast wysokie i strome - dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe. Miejsca jest mało, więc zgodnie z MPZP można budować parking podziemny.