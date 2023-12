Radni zgodzili się przyjąć do budżetu miasta dofinansowanie na przebudowę Starego Rynku

Nadzwyczajna sesja, która odbyła się poniedziałkowym popołudniem przyniosła ostatecznie zgodę radnych na przyjęcie do budżetu miasta dofinansowania od wojewody. Radni zostali także zapoznani ze wstępną koncepcją zagospodarowania nieruchomości przyległej do płyty Starego Rynku. Na przebudowę kwartału, gdzie znajduje się budynek po kinie milenium, inwestor zamierza przeznaczyć blisko 150 milionów złotych. Koncepcja zakłada m.in. budowę podziemnego parkingu.

- Rozumiem obawy, jeżeli nie mamy wizualizacji, co będzie z tym Starym Rynkiem, ale wydaje mi się, że gorzej już być nie może. Wszyscy widzimy, dlaczego nikt tego głośno nie powie – to nie są pieniądze z budżetu. To nie jest kwestia akwaparku, gdzie były prezydent mówi, że będzie kosztowało to niewiele, a okazuje się, że trzeba było z budżetu dołożyć […] - mówił.