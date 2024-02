Rolnicy zjechali protestować do Słupska. Manifestacja zablokowała ruch w centrum miasta [ZDJĘCIA]

Ciągniki z hasłami: „Zielony Ład=Głód”, „Ziemia dla rolników!”, „Jestem rolnikiem, nie niewolnikiem!”, „Głód poczujesz, to rolnika uszanujesz”, „Nie będzie unia pluć nam w twarz”, czy „Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza” przez kilka godzin krążyły wokół centrum Słupska.

- To ciąg dalszych protestów rolniczych przeciwko napływowi ukraińskich produktów rolnych do Polski, przeciwko „Zielonemu Ładowi”, który ogranicza naszą produkcję w każdy możliwy sposób. W województwie pomorskim jest 30 protestów, również w Gdańsku duży protest jest organizowany. Cała Polska się sprzeciwia temu – razem, solidarnie. To nasza wspólna sprawa – nie tylko nas, rolników. To sprawa także każdego konsumenta, bo przyjeżdża do Polski syf, który w ogóle nie powinien być na polskim stole. „Zielony Ład” uderza w każdego konsumenta – poprzez rachunki, podatki, bo ta zeroemisyjność kosztuje, to nie jest za darmo. Będziemy mobilizować całe społeczeństwo do sprzeciwu przeciwko wszystkim restrykcjom unijnym, rządowym. Apelujemy do rządu, żeby w końcu podjął jakąś decyzję. Trzeba przede wszystkim zamknąć granicę z Ukrainą. Jeżeli rząd tego nie zrobi, to my rolnicy to zrobimy, bo już jesteśmy na granicy, blokujemy. Wysyłamy tam coraz więcej osób. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie duży protest w Warszawie. […] Niech rząd w końcu coś zacznie robić. Dzisiaj dwa miesiące mija i nie ma żadnych działań – mówi Marek Ustowski, rolnik z województwa pomorskiego.