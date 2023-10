Rozpoczął się remont kościoła św. Jacka w Słupsku. Trwają prace przy wieży świątyni

Zniszczony przez wichurę w ubiegłym roku XV-wieczny kościół Św. Jacka w Słupsku odzyska dawną świetność. Z Ministerstwa Kultury i z rezerwy budżetowej premiera parafia otrzymała na remont blisko dwa miliony złotych. Remont kościoła rozpoczął się od przygotowań do demontażu kopuły wieży. W następnym etapie na miejscu pojawi się dźwig, który uniesie zniszczony hełm wieży, by zastąpić go tymczasową konstrukcją.

Remont świątyni wsparło Ministerstwo Kultury, które przekazało półtora miliona złotych z rządowego programu ochrony zabytków. Pieniądze z rezerwy budżetowej premiera to dodatkowe pół miliona złotych, które są przeznaczone właśnie na odbudowę zniszczonej przez wichurę iglicy kościelnej wieży.

- Miasto Słupsk złożyło dziesięć wniosków o dofinansowanie dla kilkunastu obiektów zabytkowych. Dofinansowanie otrzymały dwa zadania - prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku, a także prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku. Na szkoły przyznano 3,5 mln zł dofinansowania, przy czym wkład własny wynosi dwa procent, czyli 71,4 tys. złotych. Kościół otrzymał 1,5 mln zł dofinansowania, przy czym wkład własny wynosi 30,6 tys. zł – mówiła na jednej z konferencji prasowych Justyna Pluta, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami w Urzędzie Miejskim w Słupsku.