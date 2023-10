S6 od Trasy Kaszubskiej do Słupska. Co nowego na budowie? Zobacz zdjęcia

Budowany przez Budimex odcinek ma 22 kilometry. W ramach jego realizacji przewidziano m.in. 17 dużych obiektów inżynierskich, w tym dwóch estakad, a także 11 mniejszych obiektów. Co więcej, drogi przecinające się z przyszłą drogą ekspresową mają również zostać przebudowane , a cała trasa zyskać infrastrukturę służącą ochronie środowiska jak przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, czy system odwodnienia. Koszt to 718,6 mln zł.

Trwają prace na odcinku od Trasy Kaszubskiej w kierunku Lęborka. Po wycinkach, przygotowaniu terenu i prowadzonych właśnie pracach ziemnych widać przebieg przyszłej drogi ekspresowej od Bożegopola Wielkiego do Leśnic z przyszłą obwodnicą Lęborka.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał zezwolenie (tzw. ZRID) na realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S6 między Skórowem i Leśnicami. To kolejny odcinek trasy S6 w województwie…

Równolegle w realizacji jest inny fragment przyszłej S6. Około 23-kilometrowy odcinek od obwodnicy Słupska do Sławna buduje firma Stecol. Koszt w tym przypadku to 701 mln zł. W ubiegłym tygodniu wojewoda pomorski wydał też Zgodę na Realizacji Inwestycji Drogowej dla drugiej nitki słupskiej obwodnicy. W praktyce prace mogą się już rozpocząć. Prace rozpoczęły się też na istniejącej obwodnicy Słupska, gdzie między węzłami pojawi się druga nitka "szostki", a nad Słupią zawiśnie drugi most.