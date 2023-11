Ślubowanie i pasowanie uczniów w Zespole Szkół Mundurowych w Słupsku. Wielkie święto młodych kadetów [ZDJĘCIA,WIDEO]

Stres, napięcie, ale też duma i radość – sala Słupskiego Młyna kipiała w środę od emocji. Na ślubowanie i pasowanie z niecierpliwością czekali nie tylko sami uczniowie, ale również ich rodziny, które tłumnie przybyły na wydarzenie.

Po złożeniu przez młodzież przysięgi, rozpoczęła się ceremonia pasowania. Uczniowie z rąk dyrekcji otrzymali też pagony, które od dziś nosić będą przypięte do munduru.

- Stresowałam się, jak to wyjdzie, ale jednocześnie byłam bardzo szczęśliwa, że w końcu się to stało. To bardzo duża uroczystość dla nas, dla pierwszoklasistów, dla kadetów. Jest to krok do przodu w kierunku kariery. Czujemy się docenieni – opowiada Wiktoria Brzyk, uczennica klasy IA.