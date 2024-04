Słupscy pasjonaci regionu uporządkowali stary cmentarz w Żelazie

Porządkowanie cmentarza w Żelazie do najnowsza akcja Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Gryf". Jej członkowie pracowali tam w poprzedni weekend, miniony tydzień oraz ostatni weekend. Do akcji włączyli się również lokalna społeczność, członkowie OSP. Pomógł także wójt gminy Arkadiusz Walach.

Znaleziono dwie tabliczki z trumien upamiętniające Marię Louisę Augustę von Bandemer (ur. 17.01.1832, zm. 29.03.1833) oraz Dorette von Bandemer z. domu von Vetheim (ur. 24.04.1835, zm. 08.07.1865).

Cmentarz w Żelazie jest najstarszym wiejskim cmentarzem w powiecie słupskim. Na mapach zaznaczony był już w XVIII wieku.

Jak czytamy w książce „Dawne cmentarze w powiecie słupskim” Krystyny Mazurkiewicz-Palacz, wydanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w 2013 roku, „Cmentarz w Żelazie to duże założenie z centralnie usytuowaną kaplicą.(...) Zachowane pozostałości nagrobków ukazywały różnorodność ich form. Na cmentarzu tym zachowały się murowane fragmenty kaplicy i przylegającego do niej grobowca - znajdujące się w zachodniej kwaterze. W północno-zachodniej części znaleźć można było jeden z najstarszych nagrobków - szczególny postument z inskrypcją w języku łacińskim: „Ten, który wzniósł dla Ojczyzny mury Poznania i Ulm, to miejsce spoczynku ręką sędziwą córce przygotował 1872”.”