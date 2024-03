Wykopaliska archeologiczne na Starym Rynku w Słupsku. Są kolejne odkrycia [ZDJĘCIA]

Kilka dni temu dokonano kolejnych odkryć. Jak informuje Tomasz Urbaniak, słupski historyk i regionalista, zespół archeologów w południowym wykopie odkrył i podjął drugi już pochówek. Tym razem jest to grób skrzynkowy z popielnicą ze spalonymi kośćmi, charakterystyczny dla kultury Pomorskiej (około 600 lat p.n.e.). Grób był dosyć zniszczony, jednak ludzkie kości, jak i ceramika, przetrwały.

Po zakończeniu prac archeologicznych powstała koncepcja, aby część Starego Rynku przykryć szklaną taflą, tak, aby było widać odkryte fundamenty budowli. Ostatecznie nic z tych planów nie wyszło.

Obecnie, po badaniach archeologicznych, wykonawca planuje rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową docelowych chodników i jezdni. Ma to zająć okres od 2 do 2,5 miesiąca. Po tym czasie jezdnia w ciągu ulicy Grodzkiej-Mostnika będzie już udostępniona do ruchu i prace, które będą prowadzone w obrębie płyty Starego Rynku nie będą już powodować poważnych utrudnień.

Prace przy rewitalizacji płyty Starego Rynku w Słupsku to koszt około 20 mln złotych, z czego 16 mln to dofinansowanie w ramach rekompensat za budowę amerykańskiej tarczy w Redzikowie. Wykonawca ma 12 miesięcy na zrealizowanie wszystkich prac.