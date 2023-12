Słupsk formalnym właścicielem działek włączonych w granice miasta. To daje ratuszowi nowe możliwości

Choć granice administracyjne Słupska w styczniu poszerzyły się m.in. o część Bierkowa i Płaszewka, to właścicielem nieruchomości na tym terenie wciąż pozostawała gmina Słupsk. Własność wszystkich działek została przekazana miejskiemu samorządowi dopiero na początku tego miesiąca. 4 grudnia na biurko prezydent trafiła decyzja administracyjna od premiera Mateusza Morawieckiego.

- Od dzisiaj, wszystko to, co stanowiło własność gminy, stało się własnością miasta. Premier w całości przychylił się do naszego wniosku, do wniosku wcześniej przychylił się też minister spraw wewnętrznych i administracji. Postępowanie było bardzo długie, bardzo skomplikowane, bardzo wiele wniosków formalnych składała też gmina. Musieliśmy bardzo wiele wyjaśnień w bardzo zawiłych, skomplikowanych kwestiach prawnych składać, ale udało się i dzisiaj z satysfakcją możemy powiedzieć, że te nieruchomości od dzisiaj już są nasze. Decyzja jest ostateczna – przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej Łukasz Kobus, sekretarz Miasta Słupska. - Chodzi generalnie o działki drogowe, drogi publiczne, drogi niepubliczne, jest tez jedna działka mieszkaniowa. Są nieruchomości, na których zlokalizowana jest wysypisko śmieci – wymienił.