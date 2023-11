Słupskie księgarnie. Od fascynacji do likwidacji [ZDJĘCIA]

Pół wieku temu w centrum Słupska było księgarń nie mniej niż obecnie sklepów „Biedronki” czy „Żabki”. Przypomnijmy, na Starym Rynku (dawniej Plac Amii Czerwonej) prosperowały księgarnie „Staromiejska” oraz „Empiku” - wraz z czytelnią i filią na Zatorzu przy al. 3 Maja (dawniej ul. Nadmorska). W bliskim sąsiedztwie i także w centrum były księgarnie „Ratuszowa” na rogu ul. Nowobramskiej (dawniej A. Zawadzkiego”) i Filmowej oraz Naukowo-Techniczna u zbiegu ulic Mostnika i Dominikańskiej. Księgarnie były też na parterze Domu Towarowego „Cen-trum” na Placu Zwycięstwa oraz al. Wojska Polskiego – antykwariat (potem piekarnia gruzińska) i anglojęzyczna (po sklepie Centrali Rybnej) w bliskim sąsiedztwie wspomnianego „Pegaza”.

Większość tych księgarń funkcjonowała pod szyldem „Domu Książki” – dystrybutora o randzie przedsiębiorstwa państwowego, działającego na krajowym rynku w latach 1950 – 1989, czyli do czasu transformacji ustrojowej. Przekształcenia rynkowe sprawiły, że księgarnie przeszły we władanie załóg pracowniczych, zmieniły nazwy, a z czasem funkcje zajmowanych lokali. Zanim to nastąpiło, świetnie się spisywały w latach 70. minionego stulecia jako organizatorzy masowych imprez kulturalnych w centrum Słupska. Widywało się wtedy to, co dziś należy do wspomnień: ko-lejki do księgarń po książki i w ogóle po wszystko co papierowe, kiermasze książkowe i loterie, masowe imprezy z okazji świąt książki prasy młodzieżowej i sportowej, liczne spotkania autorskie, organizowane zazwyczaj w czytelni wspomnianego „Empiku”, albo w obiekcie kina „Milenium”, zajmowanego obecnie przez sklep „Biedronki”. To były czasy w których jako nestor słupskich księgarzy zapisał się Józef Muczke (1926 – 2005), wieloletni kierownik księgarń - początkowo „Pegaz”, a następnie naukowo – technicznej na rogu ul. Mostnika.