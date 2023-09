Sprawca śmiertelnego wypadku w Słupsku na ul. Szczecińskiej nie odpowie za niego. Prokuratura umorzyła śledztwo

Przypomnijmy, że do wypadku doszło 9 lutego 2023 roku, o godz. 9 u zbiegu ulic Szczecińskiej i Małcużyńskiego. 73-letni Marek T., kierujący toyotą zjechał na przeciwległe pasy ruchu, następnie wjechał na chodnik i uderzył w 76-letnią pieszą. Następnie toyota, która uderzyła jeszcze w barierki przewróciła się na bok. W wyniku tego zdarzenia piesza zmarła, a trzy osoby, które podróżowały toyotą, zostały przewiezione na SOR. Dwie z nich - pasażerowie - wyszły do domu jeszcze w dniu wypadku. Kierowca został na obserwacji kardiologicznej w szpitalu. Dziś wiadomo już, że chwilę przed wypadkiem nie panował nad pojazdem, ponieważ chwilę wcześniej stracił przytomność. Doszło do zatrzymania krążenia w efekcie migotania przedsionków serca.

– Śledztwo zostało umorzone, ponieważ stwierdziliśmy, że nie było znamion przestępstwa. Kierującemu nie można było w żaden sposób przypisać tego, że przyczyniła się do spowodowania wypadku drogowego. Mężczyzna stracił przytomność na chwilę przed tym zdarzeniem. Nie mógł nad tym zapanować. nie mógł też tej utraty świadomości przewidzieć. A spowodowało to niemożność panowania nad pojazdem. Nie miał przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Miał wszczepiony kardiowerterr-defibryator i był pod opieką lekarzy. Był to incydent związany ze stanem zdrowia , którego w żaden sposób nie był w stanie przewidzieć. To był wyjątkowo tragiczny zbieg okoliczności - mówi Magdalena Gadoś, Prokuratur Rejonowa w Słupsku.