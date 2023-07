Średniowieczna baszta obronna w Słupsku będzie zrekonstruowana do końca roku

Efekty pracy widać gołym okiem w okolicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku i nowej kładki łączącej ulice Grodzką i Szarych Szeregów.

- Po miesiącach dużych perturbacji nastąpiło duże przyspieszenie. Budowa zmienia się z dnia na dzień. Wybrnięto z kłopotów technicznych, które się pojawiały, a były związane m.in. z kwestiami archeologicznymi i konserwatorskimi, których nie dało się przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji - mówi Paweł Krzemień, kierownik referatu rewitalizacji miasta w Urzędzie Miejskim w Słupsku. - jest to obiekt trudny, w przeszłości w bezpośrednim sąsiedztwie bardzo dużo się działo - zarówno w okresie przedwojennym i powojennym. Nadsypano tam m.in gruzy miasta. wszystko to złożyło się na pewne opóźnienia, ale teraz mamy to za sobą i budowa idzie sprawnie do przodu.

Najważniejsze prace już wykonano

- Położono już więźbę dachową na budynku przymurnym, za chwilę zacznie się kładzenie docelowej dachówki ceramicznej, potem zrobiona zostanie stolarka okienno-drzwiowa i wtedy będzie można przejść do wykończenia wewnątrz. W przypadku odbudowy muru i konstrukcji samej baszty - wykonane są fundamenty pod te obiekty. Oczyszczona też cegłę, którą odzyskano z oryginalnego muru i zostanie ona wykorzystana przy rekonstrukcji - mówi Krzemień.