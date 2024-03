Stary Rynek w Słupsku rozkopany. Trwają prace archeologiczne

W wykopach można zauważyć pozostałości kamiennych i murowanych fundamentów po jakiś budowlach. Widać też fragmenty starej kanalizacji. Przypomnimy, że do początku XX wieku po północnej stronie Starego Rynku stał stary ratusz z 1799 roku, który został rozebrany w 1901 r., wkrótce po wybudowaniu obecnego gmachu ratusza.

Natomiast płyta główna Starego Rynku została rozkopana. Zanim wykonawca robót przystąpi do właściwych robót rewitalizacyjnych trwają tam obecnie prace archeologiczne.

Okazało się, że miał dookoła sukiennice, podcienia, pełno było przybudówek, w różnych etapach budowlanych. Stwierdzono też, że budynek wielokrotnie płonął, choć dokumenty mówią o jednym pożarze.

Odkryto również dobrze zachowaną studnię, a także monety. Znaleziono ich około tysiąca. Pochodzą z całego basenu Morza Bałtyckiego. Był wśród nich denar słupski z XV wieku oraz cenna moneta z Meksyku.

Po zakończeniu prac archeologicznych powstała koncepcja, aby część Starego Rynku przykryć szklaną taflą, tak, aby było widać odkryte fundamenty budowli. Ostatecznie nic z tych planów nie wyszło.

Obecnie, po badaniach archeologicznych, wykonawca planuje rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową docelowych chodników i jezdni. Ma to zająć okres od 2 do 2,5 miesiąca. Po tym czasie jezdnia w ciągu ulicy Grodzkiej-Mostnika będzie już udostępniona do ruchu i prace, które będą prowadzone w obrębie płyty Starego Rynku nie będą już powodować poważnych utrudnień.

Prace przy rewitalizacji płyty Starego Rynku w Słupsku to koszt około 20 mln złotych, z czego 16 mln to dofinansowanie w ramach rekompensat za budowę amerykańskiej tarczy w Redzikowie. Wykonawca ma 12 miesięcy na zrealizowanie wszystkich prac.