Strażacy z Gardny Wielkiej uratowali krowę. To była ciężka akcja!

Zdarzenie to miało miejsce w środę między miejscowościami Retowo i Łódki w gminie Smołdzino w powiecie słupskim. Dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku otrzymał informację, że na łące obok drogi znajduje się krowa, która ugrzęzła w błocie. Zwierzę, które zboczyło z pastwiska, nie potrafiło się wydostać z niebezpiecznej pułapki. Zastęp strażacki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardnie Wielkiej został skierowany na trasę rowerową przy miejscowości Łódki. Do akcji wyruszyły ciężkie wozy strażackie marki Scania i Star.

Jak widać na zdjęciach, które zrobili strażacy, zwierzę utknęło w błocie prawie po samą głowę. Strażacy ustalili, kto jest właścicielem krowy, a następnie przy pomocy jego ciągnika wraz z zestawem pasów uwolnili krowę z bagnistego dołu. Dodajmy, że średnia waga krowy to pół tony.

To nie pierwsza akcja strażaków przynosząca ratunek zwierzętom w opresji. Ratownicy są wzywani nie tylko do kotów tkwiących na drzewach, czy – jak kilka dni temu w Ustce – do mewy uwięzionej w rynnie.