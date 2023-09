Sukces nowatorskiej operacji w szpitalu w Słupsku. 13-letni Wiktor odzyskał sprawność

Wiktor któregoś dnia obudził się ze spuchnięta nogą. Obrzęk nie znikał, więc rodzice rozpoczęli szukanie przyczyny. Diagnoza – obrzęk limfatyczny o nieustalonym pochodzeniu.

– Syn nie miał żadnego urazu, w rodzinie nikt wcześniej nie cierpiał z tego powodu – mówiła nam mama chłopca. – Choroba zaczęła utrudniać mu swobodne poruszanie się. I denerwował go defekt estetyczny. Noga była opuchnięta.

Rodzice szukali pomocy w specjalistów w całym kraju, konsultowali się z rodzicami innych dzieci ciepiących z tego powodu. Leczenie farmakologiczne było mało skuteczne.

– Dlatego, gdy dowiedzieliśmy się o możliwości leczenia operacyjnego, zdecydowaliśmy się na nie – mówi mama nastolatka.

W słupskim szpitalu zespół, pod egidą dr. Daniela Maliszewskiego wykonuje zabiegi zespoleń naczyń limfatycznych od 2019 r.

- Jesteśmy jedną z nielicznych palcówek, które podejmują się takich zabiegów. Trudność polega na pracy z mikroskopijnymi naczyniami. Ważne są umiejętności operatora i specjalistyczny sprzęt. Do tej pory z powodzeniem operowaliśmy pacjentów dorosłych. Zazwyczaj obrzęki występowały u nich po chorobach onkologicznych. Przypadek dziecka był szczególny, bo obrzęk był pierwotny, nie znaliśmy jeszcze przyczyny. No i naczynia limfatyczne u dziecka są mniejsze niż u osób starszych – mówi dr Daniel Maliszewski, który w zespole z chirurgiem Michałem Gładyszem wykonał operację. – Zakładaliśmy że podejmiemy próbę zespolenia węzła chłonnego do żyły, ale w trakcie zabiegu okazało się ze w pachwinie Wiktora powierzchownych węzłów chłonnych nie ma. Prawdopodobnie nigdy się nie wykształciły i stąd pojawił się obrzęk – mówi dr Maliszewski.