Trudna sytuacja w MZK Słupsk. Pracownicy boją się o swoje wypłaty, a związkowcy domagają się rozmów z miastem

W czasie konferencji prasowej, zorganizowanej 21 lipca, związkowcy z MZK podkreślali, że nie rozumieją decyzji o obniżeniu wartości udziałów spółki, która zapadła niedawno na zebraniu wspólników. Ich zdaniem to działanie na szkodę firmy.

- Oznacza to, że będziemy mieli teraz trudności w znalezieniu banku, który dokapitalizuje wkład własny potrzebny do odebrania autobusów napędzanych elektrycznie – mówi Dorota Sobczak, przewodnicząca przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej RP w Słupsku. - W innych miastach dochodziło do takich sytuacji, ale nie wtedy, kiedy miały przyjść nowe wozy, gdzie jest potrzebny kapitał z banku. Ten ruch pogrążył naszą firmę, bo mamy trudności z pozyskaniem wkładu własnego. Teraz, żeby mieć jakąkolwiek wiarygodność, to zebranie wspólników powinno z powrotem podnieść kapitał naszej spółki. Jeżeli tego nie zrobią, dalej będziemy niewiarygodni. A jeśli zakład jest niewiarygodny, idzie za tym brak pracowników, bo kto przyjdzie do takiego zakładu nie wiedząc, czy za miesiąc dostanie pensję?