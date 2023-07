Radni PiS oburzeni działaniem prezydent Słupska. Wartość udziałów MZK poszła w dół

- Pani prezydent wykonała ruch, który może wykonać wyłącznie za zgodą rady miasta. Uchwała rady miejskiej z dnia 27 września 2017 roku mówi wprost, że prezydent miasta zbywa lub cofa na drodze umorzenia udziały w spółkach po uzyskaniu zgody rady miejskiej w Słupsku. W naszej ocenie ten ruch wymagał zgody rady – zaznaczał Jacek Szaran. - Uważamy, że jest to kolejny przykład, kiedy pani prezydent nie słucha radnych, nie konsultuje działań z radnymi. W ocenie pani prezydent nie jesteśmy partnerem do dyskusji w tym temacie.

Zdaniem Tadeusza Bobrowskiego, prezydent powinna zasiąść do rozmów z radnymi, by skonsultować rozwiązania, które przyczyniłyby się do poprawienia sytuacji w spółce. Radny podkreślił także, że niebawem na ulice wyjadą autobusy elektryczne, które mogą być droższe w eksploatacji niż pojazdy spalinowe.