Uczniowie „Mechanika” teorię przekują w praktykę. Zyskali nowoczesną pracownię mechatroniki i robotyki [ZDJĘCIA]

Układy, napędy, manipulatory i drukarki 3D to sprzęt, który na co dzień będą mogli testować uczniowie „Mechanika”. Pracownia mechatroniki i robotyki pozwoli im wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i zapoznać się ze sprzętami, z którymi mogą mieć styczność, gdy podejmą pracę w zawodzie.

- To normalna sala dydaktyczna. Nie jest tak, że młodzież będzie tu przychodzić na jakieś specjalne zaproszenie. Ona się składa z trzech części – pierwsza to część wykładowa, druga to laboratorium, trzecia to magazyn. Jeżeli na zajęciach mam tematykę związaną z tymi modelami, to z takim modelem wyjeżdżam na środek sali i uczniowie oprócz tego, że uczą się teoretycznie, mają też pokaz praktyczny, mogą urządzenie obsłużyć, zapoznać się z tym, jak jest zbudowane, odczytać jego parametry – tłumaczy Olga Węsierska, nauczycielka przedmiotów zawodowych w „Mechaniku”.