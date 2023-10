Ustczanie i turyści nie zawiedli. Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu najlepsza w powiecie słupskim Bogumiła Rzeczkowska

73,24% - taką frekwencją w wyborach do Sejmu RP może pochwalić się Ustka, która na wyborczej mapie powiatu słupskiego osiągnęła najwyższy wynik. Do lokali wyborczych z zaświadczeniami i aplikacjami tłumnie przychodzili turyści i kuracjusze, aby dopisać się do rejestru wyborców.