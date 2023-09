Ustczanie urządzają przestrzeń. Można zgłaszać pomysły, jak zmienić najbliższe otoczenie

Centrum Integracji Społecznej ogłasza nabór wniosków na inicjatywę społeczną w zakresie małej infrastruktury w okolicach ulicy Grunwaldzkiej w Ustce. To obszar objęty rewitalizacją.

- W ramach naboru zgłosić można pomysły dotyczące budowy, przebudowy lub rozbudowy istniejącej infrastruktury służącej mieszkańcom tego obszaru. Mogą to być na przykład miejsca do rekreacji i odpoczynku, spędzania czasu wolnego – mówi Kamila Kieraś, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce. - Pula środków przeznaczonych do realizacji to około 155 tysięcy złotych. Jest to zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydzielone nam z projektu realizowanego przez miasto „Przestrzeń na plus”. Realizacja pomysłu musi nastąpić do 30 grudnia 2023 roku. Zostanie wybrany zostanie jeden projekt najwyżej oceniony przez zespół oceniający, ale nie wykluczamy też, że będą to dwie propozycje.