Ustecki OSiR ułatwił niepełnosprawnym dostęp do morza

- Elementy relumy zostały dołożone, a wózek do kąpieli funkcjonuje na obu plażach – mówi Radosław Szreder, prezes OSiR. - Dołożyliśmy sześć-siedem segmentów relumy na plaży wschodniej. Oczywiście nie do samego morza z uwagi na to, że przy brzegu musi być zachowana droga życia dla pojazdów ratowniczych. Jednak zamówiliśmy też gumowe podkłady, które położymy jeszcze bliżej brzegu. Do miejsca, gdzie grunt jest twardszy i łatwiej po nim przejechać. Zjazd został oczyszczony z piasku i wyrównany. Złagodziliśmy go, bo po refulacji był zbyt stromy. Odpiaszczanie relumy wykonywane jest systematycznie. W Ustce są dwa zjazdy na plaży wschodniej i jeden na zachodniej.

Po sygnałach docierających do redakcji zainteresowaliśmy się sprawą niedogodności, na które skarżyli się niepełnosprawni i ich rodziny. Chodziło o zasypane piaskiem zjazdy dla niepełnosprawnych, czyli relumy, które urywały się w połowie plaży oraz brak wózka kąpielowego na plaży wschodniej. Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce, który administruje plażą, od razu zajął się rozwiązaniem problemów. Na dowód tego przesłał zdjęcia do redakcji „Głosu”.

Radosław Szreder wyjaśnia, że reluma jest wykonana z tworzywa sztucznego. Jej elementy są ze sobą mocowane, a każdy z nich waży około stu kilogramów. To twardy materiał, właśnie po to, by łatwo było po nim poruszać się na wózku. Jednak po obu stronach została tak wydeptana, że zrobił się na niej garb.

- Plażowicze często zapominają o przeznaczeniu relumy i traktują ją jak chodnik. Bywa nawet, że nie ustępują pierwszeństwa, a wręcz blokują drogę niepełnosprawnym. Ratownicy i pracownicy OSiR byli świadkami takich sytuacji - mówi prezes. - Problem przede wszystkim polega na tym, że na drodze do morza rozkładają się „parawaniarze”, utrudniając przejazd wózka kąpielowego i trzeba go pchać po piasku. Stawiają tuż obok relumy parawany, by z morza ”chodnikiem” dojść wprost do swojego miejsca. Gumowe podkłady, które aktualnie pozyskujemy, powinny ułatwić dojazd wózka kąpielowego do wody i wyznaczyć drogę. Być może wówczas nie będzie ona zastawiana. Często zdarza się, że turyści rozkładają też na relumie swoje rzeczy.