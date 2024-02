W Bytowie powstał pierwszy dom pogrzebowy. Rodzina w godnych warunkach pożegna bliskich

O potrzebie powstania domu pogrzebowego w Bytowie mówiło się od kilkudziesięciu lat. Do tej pory rodziny, które chciały pożegnać swoich bliskich mogły to zrobić w niewielkiej kaplicy na tak zwanym nowym cmentarzu lub w przyszpitalnym prosektorium. Jednak budynek zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz urągał wszelkim standardom.

W środku jest kilka pomieszczeń, w tym to do przeprowadzania sekcji zwłok, chłodnia i dwie toalety. Rodziny chcące pożegnać się ze zmarłym bliskim przed pogrzebem robiły to w korytarzu.

Na fatalne warunki, brak poszanowania godności zmarłych i rodzin od dawna narzekali mieszkańcy Bytowa. Kilka lat temu do tamtejszej prokuratury trafiło nawet zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Śledczy sprawdzali, czy w przyszpitalnym prosektorium doszło do zbezczeszczenia zwłok. Według autora doniesienia były one przechowywane w niegodnych warunkach. Prokuratura nie dopatrzyła się jednak złamania prawa. Choć przyznała, że warunki w prosektorium pozostawiają wiele do życzenia.