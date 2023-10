W Polsce brakuje kultury referendalnej. Trzeba to naprawić

Czy ugrupowanie, które pan reprezentuje, weźmie udział w referendum 15 października?

Oczywiście, że tak. Według mnie jest to obywatelski obowiązek, szczególnie w sprawach, których dotyczy najbliższe referendum. Silny głos Narodu będzie istotny dla Rządu RP jako wola, którą należy wypełnić, ale także w ewentualnym sporze z Unią Europejską, która także musi się liczyć z naszym społeczeństwem. Myślę, że musimy w sobie wykształcić obywatelski obowiązek uczestniczenia we wszelkich tego typu inicjatywach tak, żeby wprowadzić na stałe te mechanizmy, z którymi każda władza będzie musiała się liczyć. Nie można oceniać referendum jako „polityczne”, tak jak to robią przedstawiciele opozycji, trzeba odpowiedzieć na pytania zgodnie ze swoim sumieniem i poglądami.

Jak ocenia pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania, jakie zostaną postawione Polakom?

Pomysł uważam za bardzo trafiony, ponieważ tak jak wskazywałem, w Polsce brakuje takiej kultury referendalnej, a połączenie tego z wyborami na pewno zwiększy frekwencję. Skoro idziemy oddać głos na naszych kandydatów to czemu nie zagłosować w referendum? W przyszłości jak będziemy bogatsi o to doświadczenie i będą podejmowane decyzję w zakresie pytań referendalnych, Naród w sposób precyzyjny oceni, jak dana władza realizuje zadania, do których ich zobowiązał. Pytania referendalne uważam za bardzo trafione, ponieważ są to szczególnie ważne tematy w obecnej sytuacji geopolitycznej. Mur na granicy czy własna polityka migracyjna jest obecnie niezbędna dla bezpieczeństwa wszystkich Polaków - powinniśmy jasno wyrazić swoje zdanie w tej sprawie szczególnie, gdy przeciw Polsce wytaczana jest kłamliwa propaganda, m.in. w postaci filmu pani Holland. W najbliższych miesiącach będzie to postępować, Polska będzie demonizowana na arenie międzynarodowej, więc jasny głos społeczeństwa w tej sprawie pomoże wzmocnić Polski Rząd. Bądźmy razem 15 października i wyraźmy swoje jasne stanowisko.