W Słupsku rozpoczął się festiwal Komedy! Jazzowa parada przeszła ulicami miasta [ZDJĘCIA]

Gwiazda XXIX KJF John Scofield to najwybitniejszy gitarzysta światowego jazzu, wieloletni muzyk kultowego bandu Milesa Davisa. John Scofield nagrał z Davisem trzy albumy: „Star People”, „Decoy”, „Yoy’re Under Arrest”. Współpracował z: Ch. Bakerem, B. Cobhamem, G. Dukem, Ch. Mingusem, P. Methenym, G. Burtonem. W dyskografii posiada kilkadziesiąt albumów. Scofield - geniusz gitary, kompozytor, band leader. Jego język muzyczny cechuje niepowtarzalne brzmienie, empiryczny, poetycki sposób muzycznej wypowiedzi, energia i nieokiełznana wyobraźnia muzyczna. Vincente Archer na basie i Bill Steward na perkusji od kilku lat grają razem w różnych projektach Scofielda i tworzą fenomenalny band. Rozmawiają dźwiękami, bawią publiczność, kreują niepowtarzalne, magiczne, energetyczne show. Oprócz kompozycji Johna Scofielda, wykonają pikantne, oryginalne aranżacje jazzowych evergeenów. John Scofield Trio zaprezentuje muzykę z nowego albumu, który w 2023 roku wyda ECM.

Koncerty, spotkania i wystawy w ramach Festiwalu potrwają do 22 października. Osią imprezy są jednak dwa kluczowe wydarzenia - John Scofield Trio (19 X) i Leszek Kułakowski „Eurofonia” (13 X). Obydwa koncerty w Filharmonii są biletowane, wstęp na pozostałe wydarzenia jest wolny.

Jak informują Kułakowscy, wyróżnikiem festiwalu będą tzw. europejskie bitwy jazzowe, nawiązujące do tradycji z Nowego Orleanu. W dniach 17 i 18 X w Aureusie będą konfrontować się polskie i europejskie tria jazzowe - Leszek Kułakowski „Ensemble piccolo” z Daniel Karlsson Trio (Szwecja), a także - Jakub Hajdun Trio z Daniele Gorgone Trio (Włochy). Publiczność w drodze głosowania zdecyduje o „zwycięzcach” tych jazzowych potyczek.

Oprócz tych wydarzeń Leszek Kułakowski poleca koncerty komedowskie: Piotr Schmidt-Komeda Unknown 1967 (16 X), „Impresje komedowskie” pianisty młodego pokolenia - Dominika Kisiela (22 X), a także intrygujące inspiracje jazzowe muzyką The Beatles w DK w Ustce zespołu Imienowski -Jazz Beatles (21 X). Poza tym recital solowy trębacza Piotra Damasiewicza pt.”Tribute to Stańko” (21 X), koncert młodej awangardy „Ziemia” (20 X), a także panele komedowskie znakomitych dziennikarzy: Pawła Brodowskiego i tradycyjnie Andrzeja Winiszewskiego ( 22 X). Oczywiście będzie parada nowoorleańska z Down Town Brass, jam sessions, a także pokazy filmów Romana Polańskiego z muzyką Komedy.