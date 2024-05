W usteckim porcie jak w ulu. Przypływa tu kruszywo na budowę dróg

Biznes się kręci ku zadowoleniu przedsiębiorców i portowców, a statki obracają. Do Ustki mogą zawijać jednostki o maksymalnej długości 80 metrów, szerokości 12 metrów i zanurzeniu 4 metrów. Mogą wejść przy określonych warunkach pogodowych zależnych od siły wiatru i stanu morza. Jednak jednostki o tej wielkości same nie wpłyną. Jak je wprowadzić, żeby ani statek, ani port nie poniósł szkód?

- Mamy czterech pilotów - ze Słupska, Darłowa i Trójmiasta, którzy przyjeżdżają, gdy jednostka jest zapowiedziana i wprowadzają ją do portu – mówi Hubert Bierndgarski z Zarządu Portu Morskiego w Ustce, który asystuje przy wejściu i wyjściu jednostki. - Cała operacja wygląda tak, że wiozę pilota, który następnie wchodzi na statek i pomaga kapitanowi przy wejściu. Piloci to ludzie, którzy doskonale znają uwarunkowania portu – zaznacza nasz rozmówca. - Ja na motorówce asystuję w takiej odległości, by widzieć i statek, i to, co się dzieje w porcie. W tym czasie inne jednostki nie mogą się poruszać i wstrzymana jest praca kładki.

Obrotnica w roli głównej

Najtrudniejsze jest obracanie. Statek musi do portu wejść dziobem i wyjść dziobem. Trzeba go więc obrócić. Większość kapitanów woli, aby odbyło się to przed rozładunkiem. Na pierwszy rzut oka to, co robi w tym czasie motorówka może wyglądać na portową kolizję.