Witold Zajst: Mamy ogromny potencjał i dzisiaj czas go wykorzystać

- Postanowiłem kontynuować pracę jaką rozpocząłem 1,5 roku temu - przekonuje Witold Zajst. -Myślę, że nie był to przypadek, iż wszedłem na to wyjątkowe stanowisko, choć wielu osobom ze "starego układu" to nie pasuje do dzisiaj. Urodziłem się w Miastku, tutaj pracuję i nie mam zamiaru sąd wyjeżdżać. Wielu moich znajomych wjechało i widzę co przez ostatnie lata z Miastkiem się zadziało. Mamy ogromny potencjał i dzisiaj czas go wykorzystać. Fakt, że pewne rzeczy musimy budować od nowa, ale to mnie motywuje. Zmiana pokoleniowa, zmiana myślenia to czas który nadchodzi i „czas przewietrzyć stare salony”. Przez 1,5 roku zobaczyłem ile jest do zrobienia, dlatego kandyduje wraz grupą kandydatów do rady miejskiej w Miastku i do rady powiatu w Bytowie.

Chcemy razem, wspólnie tworzyć nowe Miastko, nową ziemię miastecką, która ma tradycje, potencjał i nie ma żadnych kompleksów, aby się rozwijać. Musimy poczuć, że mieszkamy na swojej ziemi i dla niej pracujemy. Przez 1,5 roku spotykałem się ze strony części „starych radnych” tylko z pogardą, kpiną, brakiem zrozumienia i niechęci współpracy. To przykre, ale świadczy o tym, że niektórzy nie chcą zmian. Pasuje im to co było, a rozwój to tylko przeszkoda. Ich pomysł na Miastko to tylko krytyka obecnego burmistrza. Czas na zmiany i jestem gwarantem zmian ku lepszej ziemi miasteckiej, ku nowym kadrom, ludziom, którym zależy na spokoju i stabilizacji. Jestem przygotowany, aby pracować dla mieszkańców, którzy mi zaufali. Czas na kontynuację pracy, a nie manipulację i wprowadzanie ciągle mieszkańców w wir kłamstw i pomówień. Dość hejtu, dość pogardy, dość wszystkim, którzy chcą tylko niszczyć. Robię to dla swoich dzieci, które chcą tutaj zostać i wszystkich ludzi dobrej woli. 4. Mój największy błąd: mogłem wcześniej pójść do samorządu.