Władze miasta chwalą się pięknymi parkami, a tuż obok po grzęzawisku dzieci do szkoły brodzą. Skarżą się mieszkańcy ul. Szpilewskiego

Drogą codziennie jeżdżą mieszkańcy małego osiedla znajdującego się przy drodze od wielu lat.

- Samochody mamy ciągle w naprawie, bo jeżdżąc po dziurach uszkadzamy zawieszenie. Nie wspomnę o tym, że co chwila musimy myć samochody. Dzieci chodzą tamtędy do szkoły, codziennie wracają ubłocone w mokrych butach. Mamy już dość. Piszemy do ZIM-u, ale nasze pisma pozostają bez odzewu - skarżą się mieszkańcy.

Cały odcinek od pętli autobusowej przy ul. Dmowskiego, aż do domów pod lasem został zdewastowany przez pojazdy.

- Od czasu rozpoczęcia budowy, musimy znosić uciążliwości związane z budową i nikt nie chce nam pomóc. Wiosną i latem są to chmury kurzu i pyłu, jesienią rozjeżdżone błoto i dziury. Poprzedniej jesieni deweloper został zobowiązany do naprawy drogi. I co zrobił? Istniejącym błotem wyrównał dziury. Niestety, ta "nowatorska" metoda nie jest skuteczna w dłuższej perspektywie czasu. Problem wrócił. Teraz znów mamy deszcz i notoryczne błoto rozjeżdżane przez ciężarówki. Dzieci chodzą w kaloszach, a na zmianę zabierają buty do szkoły. Samochody mamy codziennie w błocie. I jesteśmy bezradni. Niestety, planowana ulica "Nowa Szpilewskiego", która ma zostać wybudowana, ominie nasze osiedle i znów zostaniemy poszkodowani - mówi inny mężczyzna ze Szpilewskiego.