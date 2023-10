Wszystkie linie PKS Słupsk przenoszą się od listopada na węzeł transportowy. Duże zmiany dla pasażerów

Pierwotnie zakładano, że PKS Słupsk swoje linie będzie przenosił na nowy obiekt stopniowo w ramach rozruchu nowego dworca. Do tej pory z obiektu odjeżdżały pilotażowo kursy PKS do Kluk, Bruskowa Wielkiego, Gałęzinowa i Ustki. Przewoźnik z możliwości węzła miał korzystać w pełni dopiero w przyszłym roku.

- Po pilotażu na przykładzie trzech pierwszych tras komunikacyjnych ("204", "208", "219") uznaliśmy, że nie ma co dłużej zwlekać – im szybciej z nowego obiektu zacznie odjeżdżać komplet naszych linii, tym szybciej uda nam się stawić czoła wszelkim niespodziankom, towarzyszącym rozruchowi nowego obiektu – informuje PKS Słupsk. - Będzie to sprzyjało także Waszej wygodzie – łatwiej będzie Wam przesiadać się między różnymi połączeniami. Poza tym nie będziecie musieli zachodzić w głowę, który autobus zmienił już miejsce odjazdu, a który kursuje jeszcze "po staremu".

Decyzję o przyspieszeniu przeniesienia odjazdów ponad 20 linii na nowy dworzec autobusowy PKS Słupsk tłumaczy przede wszystkim wygodą pasażerów, których początkowe zmiany mogły wprawić w dezorientację. Część z klientów przewoźnika nie wiedziała po prostu, z którego dworca odjedzie ich autobus do domu. Ponadto, korzystanie z węzła z pełnym obłożeniem pomóc ma spółce wykryć i rozwiązać na wczesnym etapie funkcjonowania nowego obiektu problemy logistyczne.

Przewoźnik zapowiada, że cały proces spowoduje zmiany w trasach i rozkładach jazdy (bez zmian będą na pewno kursować linie nr 200 spod CH Jantar do Ustki i 211 do Dębnicy Kaszubskiej). O szczegółach pasażerowie mają być informowani w osobnych komunikatach. Co ważne, biuro obsługi klienta pozostaje na razie w starej lokalizacji, czyli na dworcu przy ul. Kołłątaja. Tylko tam będzie można zakupić bilety miesięczne i okresowe. Punkt informacyjny i kasa PKS ma się pojawić przy ul. Towarowej, ale dopiero pod koniec listopada.