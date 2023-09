Rach-ciach nożyczkami i węzeł transportowy w Słupsku otwarto. Jest elegancko i nowocześnie

Z wielką pompą otwarto w sobotę nowy dworzec w Słupsku. I jak mówi stare porzekadło – sukces ma wielu ojców, których przywiozły zabytkowe autobusy – piętrowy żółty ikarus i zabytkowy SAN. Wysypali się z nich goście a wraz z nimi - worek obietnic. Bo kampanię wyborczą czuć było na nowym dworcu na odległość.

Jeszcze niedawno można było tu śpiewać wraz z Golec uOrkiestra: „Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco”. No i jest! Zaniedbana dotychczas część miasta zyskała zupełnie nowy wygląd, a mieszkańcy Słupska nowoczesny dworzec. Bo - trzeba przyznać - jest elegancko. Tak samo jak eleganccy byli goście przybyli na otwarcie w białych koszulach i pod krawatem. Projekt sprytnie połączył część zabytkową z zupełnie nowoczesną architekturą. Mowa o węźle transportowym, który powstał przy ul. Towarowej. W sobotę uroczyście go otwarto i przecięto symboliczną czerwoną wstęgę. Nowy dworzec to jedenaście stanowisk odjazdowych dla autobusów, komunikacji regionalnej i krajowej, osobny peron dla wysiadających, 122 miejsc postojowych dla samochodów - w tym dla osób niepełnosprawnych i taksówek, pojemny parking rowerowy oraz poczekalnia wyposażona w system informacji pasażerskiej. Uzupełnieniem tej inwestycji jest tunel pod torami, który połączył osiedle Zatorze z Śródmieściem, wybudowany przez PKP PLK. Pierwsze autobusy odjadą stąd w poniedziałek, 25 września. Póki co, będzie to jedynie kilka linii PKS Słupsk i Nord Exppress. Docelowo jednak obiekt ma się stać centrum komunikacyjnym miasta.

- Jestem szczęśliwa, że mogę dziś pokazać państwu efekt zmiany. To wspólnie z wami – mieszkańcami tego miasta – zmieniamy nasze miasto. Z wami dlatego, że to wy jesteście inspiracją do naszej codziennej pracy. To są wasze potrzeby, wasze pragnienia, pomysły i inspiracje. Kiedyś była to zupełnie inna przestrzeń. Przez kilkadziesiąt lat niezadbana, bo była niepotrzebna. Uznaliśmy, że możemy ja ucywilizować dla nas wszystkich i spełnić pewne plany, które dawno istniały. Plan, aby połączyć osiedle Zatorze, które przed wojną nie funkcjonowało - ze Śródmieściem – mówiła podczas otwarcia Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. - Dziś prezentujemy pierwszy etap naszej pracy, a za dwa lata mam nadzieję, że będziemy mogli już przejechać na przedłużeniu ulicy Banacha – pomiędzy ogródkami działkowymi – drogą na nowy węzeł transportowy – wtedy, kiedy PKP odstawi swoje tory odstawcze. W ciągu dwóch -trzech lat będziemy też świadkami tego, jak powstaje nowy dworzec PKP, którego budowa rozpocznie się już za kilka dni. Nowym tunelem pod torami przejdziemy na ten dworzec, aby wyjść na ulicy Wojska Polskiego, którą razem z wami pięknie ożywimy – z nieukrywanym entuzjazmem opowiadała pani prezydent.

Wartość projektu to ponad 43 mln złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło prawie 30 mln złotych.

- Inwestycja była realizowana w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wspólnie z gminami ościennymi. To projekt finansowany z Unii Europejskiej. Kosztował w sumie 43 mln złotych. Z tych pieniędzy zupełnie zmieniliśmy tę przestrzeń. Wyburzyliśmy to, co brzydkie i niepotrzebne, zostawiając to, co jest zabytkowe. To, co widzimy to połączenie przeszłości z teraźniejszością i przyszłością. Połączyliśmy się tunelem podziemnym. Zmieniliśmy otoczenie. Zrobiliśmy 122 miejsca postojowe – w tym dla osób niepełnosprawnych, taksówek i osób prywatnych. Mamy 29 przystanków autobusowych dla przewoźników międzynarodowych, krajowych i regionalnych. Tu będą też pokoje dla kierowców, kasy biletowe, tu będzie funkcjonował system FALA . Dzięki tym pieniądzom kupiliśmy też pięć autobusów, które już dawno jeżdżą po Słupsku. Zamontowaliśmy też kilkanaście wiat przystankowych. To wielkie przedsięwzięcie możliwe było dzięki pomocy bardzo wielu ludzi.

Inwestorem było miasto Słupsk - a w jego mieniu działał Zarząd Infrastruktury Miejskiej. Projektantem była firma InvestProjekt, a wykonawcą firma APT Budownictwo.

Wśród gości był m.in. Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

- Jako zarząd województwa pomorskiego stawiany sobie za priorytet transport publiczny i kolejowy, bo jest mniej emisyjny i bezpieczniejszy od transportu indywidualnego Dowodem na to jest ta inwestycja. Już wcześniej zrewitalizowaliśmy linię kolejową z Miasta przez Słupsk do Ustki, zakupiliśmy nowy tabor – uruchomiliśmy 13 par pociągów, które co miesiąc przewożą 75 tys. pasażerów na trasie z Miastka do Ustki. Boję się, co by było, gdyby ich nie było, zwłaszcza w kontekście trwającej przebudowy drogi krajowej do Ustki – mówił Bonna.

Głos zabrali też posłowie – ze Słupska: Piotr Muller (PiS), rzecznik rządu, Zbigniew Konwiński (PO) oraz Marek Rutka (SLD) z Gdyni. - Otwarcie węzła to bardzo dobra informacja, jak ta o przebudowie wszystkich peronów dworca PKP w Słupsku. Już jest wybrany wykonawca. Kilkanaście kilometrów dróg kolejowych, które będą przebudowywane to jest inwestycja za ponad 600 mln złotych – mówił Piotr Muller, poseł PiS. - Dzięki temu, że dobrze się współpracuje z panią prezydent, te inwestycje można było przeprowadzić równolegle. Tunel, który prowadzi do dworca jest otwarty dzięki temu, że udało się te rzeczy zsynchronizować. W tym czasie zostanie też podpisana umowa na drugi tor do Lęborka. Tu też jest już wybrany wykonawca i rozpoczęcie prac to kwestia kilku tygodni. To, co jest istotne, to równolegle prowadzone inwestycje drogowe, które są realizowane wspólnie przez miasto z Rządowego Funduszu Rozwoju Ziemi Słupskiej, czyli ring miejski, który jest zapisany w rządowym programie. Cały ring miejski zostanie dokończony w ciągu trzech lat. To ważna informacja, bo ring dopina wszelkie komunikacyjne potrzeby miasta Słupska. Siłą regionu jest to, że współpracujemy bez względu na barwy polityczne – mówił rzecznik rządu.

Zbigniew Konwiński, poseł PO, podkreślał z kolei, jak ważne są pieniądze unijne.

- Patrząc na nowy węzeł, widzimy jak dobra współpraca na różnych szczeblach - połączona ze środkami europejskimi - może dawać piękne owoce. Trudno byłoby o tę inwestycję, gdyby nie pieniądze europejskie. Jestem przekonany, że za kilka miesięcy takich inwestycji będzie zdecydowanie więcej. Same pieniądze z KPO, które jestem przekonany niedługo zastaną uruchomione, to jest około 500 mln złotych na każdy powiat – mówił poseł Konwiński.

Poseł lewicy Marek Rutka przypomniał z kolei zasługi swojej partii na rzecz kierowców i maszynistów. Mowa o ustawie, która ma sprawić, że będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni, co ma im zagwarantować większe bezpieczeństwo i ochronę podczas pracy. Nowo wybudowany węzeł transportowy ma usprawnić pasażerom korzystanie z komunikacji zbiorowej. Dostęp do peronów i autobusów jest niemal w jednym miejscu – nowy dworzec autobusowy łączy się bowiem tunelem podziemnym ze stacją kolejową. Ma to umożliwić pasażerom szybkie przesiadki. Podziemnym przejściem, które wybudowało PKP da się już przejść.

- Założenie jest takie, że powstanie tutaj jeden węzeł węzeł przesiadkowy, gdzie transport kolejowy i transport autobusowy - zarówno regionalny, jak i krajowy - złączą się w taki sposób, że pasażer nie będzie wiedział, że porusza się w obrębie dwóch obiektów – mówił Tomasz Orłowski, dyrektor ZIM w Słupsku. Choć długo nie było wiadomo, kiedy (i czy w ogóle) słupski PKS przeniesie się na nowy dworzec autobusowy, to ostatecznie przewoźnik zdecydował się realizować kursy z węzła transportowego. Od poniedziałku zaczyna się funkcjonowanie tego węzła w komunikacji regionalnej. Będą tutaj przyjeżdżać i odjeżdżać pierwsze linie PKS oraz Nord Expressu. Systematycznie, w czasie tego rozruchu będą dodawane kolejne linie tak, aby w przyszłym roku już cały transport autobusowy odbywał się z węzła transportowego. PKS Słupsk poinformował, że od 25 września z nowego dworca za torami kolejowymi odjeżdżać będą autobusy linii 204 – do Kluk przez Smołdzino, 208 – do Bruskowa Wielkiego, Gałęzinowa i Ustki oraz 219 – do Ustki przez Możdżanowo. Kursy wystartują kilka minut wcześniej, niż dotychczas. Zmiany dla pasażerów ogłosił też Nord Express – w poniedziałek z węzła wystartują linie nr 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109.

Komunikacji miejskiej na węźle transportowym nie zobaczymy, choć ZIM myśli o zmodyfikowaniu trasy linii nr 8, tak aby zajeżdżała ona na nowy dworzec. Przekierowanie miejskich autobusów na powstały obiekt utrudnia brak dodatkowego połączenia drogowego z Zatorzem. Wybudowanie łącznika z ulicą Sobieskiego to jednak tylko kwestia czasu. - W tej chwili myślimy już o drugim etapie, czyli połączeniu bezpośrednim drogowym dla autobusów, samochodów osobowych, jak i pieszych oraz rowerzystów bezpośrednio do ronda przy skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Banacha. Taki wniosek o dofinansowanie będzie złożony w kolejnej perspektywie unijnej - zapowiada Orłowski. Tunel pod torami to z kolei inwestycja PKP, wykonana w ramach zadania „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”. To przedłużenie dotychczasowego przejścia podziemnego na dworcu PKP o blisko 28 metrów, w kierunku węzła transportowego. Pprzejście znacznie skraca drogę podróżnych chcących przesiąść się z pociągu do autobusu..

Zadanie zrealizowała firma Mosty Gdynia s.c. za kwotę blisko 9 mln zł netto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowy dworzec PKP w Słupsku