Wykop już gotowy, teraz pora na montaż. Prace przy budowie zbiornika retencyjnego na ul. Piłsudskiego weszły w kolejny etap [ZDJĘCIA]

Ogromny wykop od kilku tygodni zieje w skarpie u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego, tuż pod skateparkiem. Powstaje tu zbiornik retencyjno-rozsączający – to inwestycja, na którą od dawna czekali mieszkańcy. Do lokalnych podtopień w tym rejonie miasta dochodziło niejednokrotnie, szczególnie w czasie ulewnych, letnich deszczy. Wystarczyło jedno oberwanie chmury, by część ulicy znalazła się pod wodą. Barykady z worków z piaskiem, które mieszkańcy co roku ustawiali wzdłuż swoich posesji, tylko w małym stopniu powstrzymywały żywioł.

Zadaniem podziemnego zbiornika retencyjno-rozsączającego, który powstanie na skarpie przy słupskim skateparku będzie przejęcie wezbranej intensywnymi opadami fali, przetrzymanie jej i rozsączenie jej do gruntu piaszczystego, co spowolni odpływ wody do kolektora deszczowego przy ul. Piłsudskiego. Oprócz tego, wykonane zostaną przyłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej i powstaną dojazdy do obsługi technicznej zbiornika. Cały teren, pod którym znajdować się będzie zbiornik zostanie zagospodarowany – pojawią się zatem elementy małej architektury, takie jak ławki. Będą też nowe nasadzenia zieleni i oświetlenie. Teren stanie się przedłużeniem pobliskiego parku.