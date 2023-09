Wyróżnienie dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na międzynarodowym festiwalu

Film powstał w ramach międzynarodowego projektu „Tożsamość w zagrożeniu” („Identity in the Line). Tematem kilkuletniego programu były procesy migracyjne w Europie w ostatnich stu latach. Brały w nim udział muzea z Norwegii, Szwecji, Danii, Słowenii i Chorwacji oraz Uniwersytet Wileński. Polskę reprezentowało Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Słupscy muzealnicy wraz z miejscowym artystą Tomaszem Giczewskim przygotowali dziewięć filmów w języku angielskim oraz w językach partnerów - prezentujących projekt i poszczególne procesy migracyjne. Obecnie są one eksponowane w Białym Spichlerzu. Powstał także 45-minutowy film o wspólnej idei i założeniach „Tożsamości w zagrożeniu”, zawierający cytaty ze zgromadzonych wywiadów. I to on właśnie otrzymał specjalne wyróżnienie.

W uzasadnieniu werdyktu czytamy: Film dokumentalny „Identity on the Line” jest wyróżniającym się studium efektów istotnych procesów historycznych, które w dzisiejszych czasach są niemymi obrazami w politycznych i społecznych programach - migracji ludzi. Zagadnienie to wiąże się z pojęciem tożsamości europejskiej i pojęciem poczucia przynależności, które dokument dogłębnie wyjaśnia. To specjalne wyróżnienie [zostało przyznane] w uznaniu humanistycznego podejścia do migracji, które skłania współczesnych obywateli do przemyśleń na ten temat.