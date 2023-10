Za nic mają zakaz. Kierowcy wjeżdżają na bytowski rynek. Monitoring działa (WIDEO)

Mimo że na bytowski rynek nie można wjeżdżać samochodami, kierowcy notorycznie łamią zakaz. - Dość często zdarzają się takie sytuacje - przyznaje Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - Zakaz wjazdu jest konieczny, by chronić osoby poruszające się po placu Wyszyńskiego, czy też tych, który akurat wychodzą z kościoła. W tej sprawie ściśle współpracujemy z bytowską policją.

Kierowcy, którzy łamią przepisy muszą liczyć się z konsekwencjami, bo rynek jest monitorowany.

- Kupiliśmy 12 kamer, są obrotowe, obraz jest bardzo dobrej rozdzielczości i co najważniejsze jest rejestrowany – wyjaśnia Sylka. – Obraz przekazywany jest do komendy policji. Dyżurny na bieżąco widzi to, co dzieje się w centrum miasta.

- Podgląd na miejski monitoring wielokrotnie pozwolił na wykrycie wykroczeń m.in. nieprawidłowego parkowania bądź spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, wtedy gdy patrol policji był w innym miejscu – mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - Policjant, który ma dostęp do monitoringu, gdy tylko zobaczy osobę, która popełnia wykroczenie natychmiast wysyła patrol, celem wyjaśnienia sytuacji.