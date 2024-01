Zakochany wiersz. Napisz o miłości na konkurs Centrum Kultury Powiatu Słupskiego i zdobądź atrakcyjne nagrody OPRAC.: Anna Czerny-Marecka

Zdjęcie ilustracyjne 123RF

„Przecież miłość to słowa, jak serce, dłoń, usta. Należy do tego, kto je wypowiada. To nie pustka?” – pisała poetka Anna Mikulska w zeszłym roku, przysyłając swój wiersz na walentynkowy konkurs zorganizowany przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. Tak, to jest ten czas, kiedy znów można spróbować swoich sił i zawalczyć o nagrody. Wystarczy napisać wiersz o miłości i przesłać go organizatorowi do 8 lutego.