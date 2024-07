Zaufanie i wsparcie są dla mnie niezwykle ważne. Rozmowa z wójtem Studzienic

- Najważniejszym osiągnięciem ostatnich lat w naszym lokalnym samorządzie jest dobra merytoryczna, zgodna oraz efektywna i konstruktywna współpraca całej Rady Gminy Studzienice wraz w wójtem gminy, co przekłada się na realizację ważnych i istotnych przedsięwzięć - zapewnia Bogdan Ryś, wójt Studzienic.

- Zdobył pan ponad 60 procent głosów. Kontrkandydat ponad 30. Ma pan 8 radnych, ale szykuje się spora opozycja. To motywuje do pracy? Jak widzi pan współpracę?

- Udzielając odpowiedzi na to pytanie chciałbym przede wszystkim podziękować za bardzo wysoką frekwencję wyborczą, która wyniosła ponad 61 procent i była jedną z trzech najwyższych w powiecie bytowskim. Aż 1107 (64 procent) osób po 14 latach mojej misji na rzecz gminy Studzienice nadal mi ufa i po raz kolejny powierzyło mi jej pełnienie na kolejne 5 lat. Zaufanie i wsparcie mieszkańców są dla mnie niezwykle ważne i cenne w służbie na rzecz naszej wspólnoty samorządowej. Z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Gmina Wspólne Dobro mandat Radnego Gminy Studzienice otrzymało 8 kandydatów, 5 kandydatów z komitetu mojego kontrkandydata oraz 2 kandydatów z pozostałych komitetów. Taki rozkład pokazuje, że nie można mówić o sporej opozycji, ponieważ kontrkandydat wprowadził do rady 5 radnych. Poza tym dla mnie czas kampanii i wyborów się skończył i w dalszym ciągu pracujemy na rzecz wszystkich mieszkańców naszej gminy. Moją motywacją do codziennej pracy jest realizowanie i wykonywanie zadań zarówno tych wynikających z potrzeb lokalnej społeczności, jak i określonych w ustawie o samorządzie gminnym i innych ustawach oraz przepisach przewidzianych do realizacji przez urząd gminy, na którego czele z odpowiedzialnością stoję. Wykonując swoje zadanie jako wójt gminy Studzienice codziennie kontaktuję się z mieszkańcami, przedstawicielami firm i instytucji, sołtysami i radnymi w różnych sprawach i tematach, więc wychodzę z założenia pozytywnego i merytorycznego podejścia do wszystkich, którzy przychodzą do urzędu załatwić swoje sprawy i zgłaszają wnioski czy problemy, z którymi się borykają. Dla mnie wszyscy radni, którzy otrzymali mandat zaufania od swoich wyborców i złożyli ślubowanie wykonują swoją pracę i służbę przede wszystkim na rzecz całej społeczności, reprezentując interesy i starając się w sposób zrównoważony rozwijać naszą gminę i dbać o dobro wszystkich mieszkańców. Dziękuję raz jeszcze za oddane głosy oraz okazane zaufanie. Liczę na owocną współpracę i otwartą komunikację z mieszkańcami gminy Studzienice w przyszłości.

- To kolejna pana kadencja. Czy ciągłość wybierania ułatwia pracę nad rozpoczętymi projektami?

- Obecnie, po złożonym ślubowaniu rozpoczynam czwartą kadencję pracy i służby na rzecz naszej małej ojczyzny. W dalszym ciągu chcę angażować się z całych sił w rozwiązywanie codziennych problemów oraz dbałość o rozwój gminy Studzienice w poszczególnych obszarach życia naszych mieszkańców. W odpowiedzi na pani pytanie stwierdzam, że kontynuowanie pracy w obecnej kadencji na stanowisku wójta znacznie ułatwi i w zdecydowany sposób zoptymalizuje wykonywanie przedsięwzięć, zadań i inwestycji, które planowane są do realizacji w kolejnych latach. Proces projektowy charakteryzuje się pewną określoną kolejnością zachowania procedur i stosowania obowiązujących przepisów prawa. Wykonywanie w danym samorządzie różnych inwestycji i zadań zarówno tych małych, jednak bardzo istotnych oraz dużych, złożonych i strategicznych wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia, a także umiejętności szukania możliwości dofinansowania z różnych źródeł zarówno krajowych jak i unijnych. W celu zrealizowania jakiegokolwiek zadania w konkretnym projekcie, trzeba przejść całą skomplikowaną drogę proceduralną, polegającą na zleceniu wykonania dokumentacji projektowej, uzgodnionej z odpowiednimi instytucjami, przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą oraz rozpoczęciu realizacji projektu. Cały ten proces jest bardzo często czasochłonny i wymaga ogromnego zaangażowania, co w efekcie końcowym, szczególnie przy dużych inwestycjach powoduje, że dany projekt jest realizowany po połowie okresu kadencji. Należy wziąć pod uwagę fakt, że funkcjonowanie gminy polega na korelacji i zestawieniu bieżących zadań wszystkich jednostek podległych wg zasady bilansowania się budżetu oraz możliwości wykonywania różnych potrzeb i istotnych inwestycji w poszczególnych obszarach m.in. społecznych, rekreacyjnych, sportowych, oświatowych, infrastrukturalnych i drogowych. Jednak najistotniejszym czynnikiem są możliwości finansowe poszczególnych zadań z uwzględnieniem posiadanego własnego wkładu. Jest jeszcze jedna kwestia związana z ograniczeniem kadencyjności obecnie proponowanej do dwóch kadencji. W takim przypadku odbiera się wójtom, burmistrzom i prezydentom bierne prawo wyborcze. Uważam, że takie rozwiązanie nie daje możliwości dokonania weryfikacji i oceny pracy wójta przez wyborców.

- Prawdopodobnie to pana ostatnia kadencja, na czym chciałby się pan skupić przede wszystkim? Jakie są bolączki gminy?

- Przepisy obecnie obowiązujące ograniczają sprawowanie funkcji włodarza gminy do dwóch kadencji. Jeżeli przepisy w tej materii się nie zmienią to rzeczywiście będzie to moja ostatnia możliwa kadencja. Zamierzam, jak do tej pory odpowiednio koordynować właściwe działanie wszystkich jednostek podległych, czyli 3 szkół podstawowych, Żłobka Gminnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Biblioteki oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Działania zarówno moje jak i moich współpracowników będą ukierunkowane na realizację projektów inwestycyjnych, dla których wcześniej uzyskano dofinasowanie oraz kompleksowe przygotowanie kolejnych przedsięwzięć do realizacji, które są ważne i istotne dla zrównoważonego rozwoju gminy Studzienice.

Obecnie realizujemy strategiczną inwestycję związaną z modernizacją i rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Ugoszczy. W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej zostanie zrealizowany II etap, polegający na wykonaniu sieci wraz z przepompowniami w Sominach. Przed nami wykonanie modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Półcznie i Sominach wraz z budową zbiorników retencyjnych oraz remont SUW w Rabacinie i Skwierawach, jak również budowa nitki wodociągowej ze Studzienic do Przewoza. W zakresie oświaty czeka nas realizacja budowy przedszkola w Studzienicach oraz dobudowanie części skrzydła w Szkole Podstawowej w Półcznie, w której swoją lokalizację znajdzie oddział przedszkolny. Istotną kwestią są oczywiście inwestycje drogowe poprawiające bezpieczeństwo oraz estetykę dróg osiedlowych, które już są oraz będą realizowane na terenie gminy. Ważną i strategiczną inwestycją realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Bytowie przy udziale finansowym gminy Studzienice jest przebudowa skrzyżowania w centrum Studzienic.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Półczno oraz pozostałego obszaru naszej gminy po ogłoszonym przetargu i wyłonieniu wykonawcy przystąpimy do rozbudowy i przebudowy remizy OSP Półczno celem poprawy optymalnego jej wykorzystania i poprawy warunków lokalowych dla strażaków. Poważnym i istotnym przedsięwzięciem, które zostało już rozpoczęte w formie wyboru firmy i przeprowadzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej jest budowa trasy transportowej w postaci ścieżki rowerowo-pieszej na odcinku Udorpie-Ugoszcz-Studzienice, która będzie realizowana w ramach uzyskanego dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa. Jeżeli chodzi o pytanie postawione w kontekście bolączek gminy to największym problemem jest trudność bilansowania się dochodów z wydatkami bieżącymi w budżecie gminy, co jest wynikiem finansowania wszystkich jednostek podległych oraz realizacja i utrzymanie funkcjonalności infrastruktury drogowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, bazy oświatowej oraz bezpieczeństwa obywateli. Na tą sytuację bezpośrednio wpływa znaczny wzrost kosztów w postaci energii elektrycznej, materiałów eksploatacyjnych oraz wzrost kosztów pracowniczych związanych z minimalną kwotą wynagrodzenia.

Dochody samorządu w postaci subwencji oraz z tytułu podatku CIT i PIT nie bilansują się z wydatkami jednostki. Można stwierdzić, że rosnące w szybkim tempie bieżące wydatki budżetowe w zdecydowany sposób przewyższają dochody. Dużym problemem jest rozproszona zabudowa, co w sposób istotny i znaczny wpływa na duży wzrost kosztów związany z eksploatacją i funkcjonowaniem infrastruktury technicznej. Istotnym problemem jest brak sklepu wielkopowierzchniowego, który umożliwiłby tańszy i większy wybór oferty artykułów spożywczych i przemysłowych. W tej kwestii nieustannie poszukujemy dogodnej lokalizacji, aby taki sklep mógł powstać również w Studzienicach. Ważnym aspektem w tym zakresie określonym jako poważną bolączką Gminy Studzienice jest kwestia wykluczenia komunikacyjnego dotycząca dobrych i połączeń z miastem powiatowym Bytów. W tym zakresie dużym problemem jest temat przywrócenia połączenia kolejowego na odcinku Bytów- Lipusz-Kościerzyna a następnie z Trójmiastem co w zdecydowany i istotny sposób umożliwi przemieszczanie się mieszkańców oraz przyjazd do naszej gminy turystów.

- Proszę wymienić najważniejsze osiągnięcia minionych lat?

- Najważniejszym osiągnięciem ostatnich lat w naszym lokalnym samorządzie jest dobra merytoryczna, zgodna oraz efektywna i konstruktywna współpraca całej Rady Gminy Studzienice wraz w wójtem gminy, co przekłada się na realizację ważnych i istotnych przedsięwzięć, zadań i inwestycji mających wpływ na zróżnicowany rozwój naszej małej ojczyzny. Naszym nadrzędnym celem była i jest poprawa warunków życia lokalnej społeczności. W 2020 r. na terenie naszego kraju borykaliśmy się z problemem pandemii COVID-19 oraz licznymi obostrzeniami i restrykcjami, ale wspólnie z mieszkańcami przeszliśmy przez ten okres bezpiecznie. W ostatnich latach dzięki pozyskanym środkom krajowym w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz środków unijnych zrealizowaliśmy jako samorząd liczne inwestycje i projekty, zarówno w sferze oświatowej, np. termomodernizacja obiektów naszych 3 szkół podstawowych z wymianą kotłów CO na ekologiczne oraz budowa żłobka gminnego i utworzenie miejsc opieki dla 20 dzieci. Realizowaliśmy również liczne działania związane z budową pomostów w miejscowości Przewóz i Półczno jaki i budową, modernizacją i remontem istniejących placów zabaw. W zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków w Sominach wraz z siecią kanalizacyjną, która w tym roku jest rozbudowywana i tym samym zostanie zakończona w całości.

Zmodernizowano i wyremontowano Stacje Uzdatnianie Wody w Ugoszczy i w Studzienicach wraz z budową zbiorników retencyjnych, poprawiając jakość i ciśnienie u odbiorców. Zostało wykonane bardzo dużo dróg zarówno osiedlowych i gruntowych w poszczególnych miejscowościach oraz łączących sieci dróg gminnych z drogami powiatowymi. W zakresie poprawy i podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Ugoszczy oraz całej gminy został zakupiony ciężki samochód pożarniczy o pojemności 5 000 l wody oraz została odbudowana część remizy OSP Ugoszcz, która służy jako garaż. W ostatnim czasie zamontowaliśmy na obiektach gminnych panele fotowoltaiczne, które mają obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej. Oprócz działań związanych z inwestycjami zrealizowaliśmy liczne projekty miękkie, które były dedykowane dla szkół celem podniesienia kwalifikacji nauczycieli oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Kolejnym działaniem był projekt SENIORITA, jako bardzo ciekawy i cieszącym się dużą popularnością i powodzeniem wśród seniorów z naszej gminy, który w swoim przeznaczeniu dał możliwość skorzystania z rehabilitacji, integracji, teleopieki i asystentury.

- Sporo kontrowersji budził pomysł rozbudowy budynku urzędu gminy. Proszę wytłumaczyć, dlaczego ta inwestycja jest tak ważna dla samych mieszkańców gminy Studzienice?

- Stwierdzenie, że sporo kontrowersji budził pomysł rozbudowy budynku urzędu gminy jest zdecydowanie mocno przesadzony, ponieważ nie było i nie ma takiej reakcji mieszkańców. Oprócz może kilku osób w tym byłego już radnego powiatowego oraz mojego kontrkandydata, który podczas ostatniej kampanii wyborczej głosił swoje hasła i uwagi w tej kwestii, twierdząc, że rozbudowa budynku nie jest potrzebna. W tym miejscu chciałbym tylko przypomnieć, ponieważ pamięć ludzka jest ulotna, że podczas sprawowania funkcji wójta przez mojego poprzednika, była zlecona koncepcja i plan rozbudowy budynku urzędu w identycznych założeniach jak obecnie. Wymaga również wyjaśnienia informacja, że mój kontrkandydat w wyborach na spotkaniach z mieszkańcami wprowadził opinię publiczną w błąd, podając informację, że jest budowany urząd zamiast przedszkola.

Otóż prawda jest taka, że rozbudowa budynku urzędu była możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5 mln złotych. Natomiast budowa przedszkola w Studzienicach planowana jest w przyszłym roku również ze środków pochodzących z Polskiego Ładu. Inwestycja związana z rozbudową budynku urzędu gminy jest potrzebna i nieodzowna w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki poprzez właściwą i komfortową obsługę mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy, załatwiających swoje sprawy w urzędzie. Mieszkaniec będzie miał zapewnione właściwe warunki w kontakcie z merytorycznymi pracownikami, którzy będą prowadzili obsługę i rozmowę bez osób trzecich, co nie miało miejsca w starej części budynku. Bardzo często osoby postronne były uczestnikami lub świadkami takich rozmów przy załatwianiu swoich spraw w urzędzie. Poprawie ulegną także warunki pracy pracowników, zapewniając właściwy i wymagany przepisami komfort pracy na swoim stanowisku. Jeszcze jedną kwestię należy poruszyć, że w rozbudowanej części powstanie sala ślubów wraz z wystrojem i wyposażeniem odpowiednim do tego rodzaju uroczystości. W nowej części na I piętrze powstanie również Sala Konferencyjna wyposażona w niezbędne multimedia oraz wyposażenie. W tym miejscu będą odbywały się Komisje i Sesje Rady Gminy Studzienice, jak również większe spotkania, narady czy szkolenia oraz konferencje. Kończąc ten temat chciałbym również zauważyć, że w obecnym czasie i realiach prawnych na funkcjonowanie urzędu gminy nałożone są liczne wymagania i spełnienie szeregu norm i procedur. Dlatego rozbudowa budynku urzędu z tych właśnie względów była konieczna i celowa oraz w pełni uzasadniona.

