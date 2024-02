Zdrowie psychiczne na skraju załamania. Kolejki do psychiatrów są wielomiesięczne

Obraz ten ze swoich obserwacji potwierdza Konrad Kiersnowski, psychiatra, właściciel Poradni Psychiatrii SON w Słupsku. Podkreśla jednak, że pacjenci przychodzą przede wszystkim, bo potrzebują pomocy, a nie po zwolnienie lekarskie.

- Tempo życia jest coraz większe, atmosfera - ogólnie rzecz ujmując - we wszystkich dziedzinach życia, powoduje, że ludziom jest coraz ciężej funkcjonować w codzienności i dochodzi do kompensacji, do załamań i do zaburzeń nastroju. Niepewność tego, co się wokół nas dzieje, nikomu nie służy. Człowiek potrzebuje stabilizacji, nie wytrzymuje napięcia - mówi psychiatra.