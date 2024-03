Adam Treder, kandydat PiS na prezydenta miasta: sto złotych na każde dziecko dla klubu sportowego w Słupsku

Dodatkowe wsparcie słupskich klubów sportowych zapowiedzieli na konferencji prasowej działacze PiS - kandydaci w wyborach samorządowych. Mowa o 100 złotych dodatkowej dotacji dla klubów na każde dziecko, które jest mieszkańcem Słupska. Według założeń ma to być bon sportowy wspierający słupski sport.

– Chcemy zaktywizować dzieci i młodzież, aby nie siedziały w domu za biurkiem, przed tabletami, przed komputerami, tylko żeby uprawiała sport – mówił Adam Treder, kandydat na prezydenta Słupska z ramienia PiS. - Nasz projekt zakłada, że za każdym dzieckiem, które będzie zgłoszone do słupskiego klubu sportowego, będzie szła określona kwota pieniędzy bezpośrednio do klubu. Nasza propozycja jest to 100 zł na miesiąc na dziecko . Z tych środków klub będzie się rozliczał z miastem, tak jak odbywa się to w ramach obecnych konkursów. Zakładam, że w początkowej fazie nie będzie to więcej niż 600-700 dzieci, więc miasto na to stać.

Wsparcie finansowe miałoby być tylko dla dzieci będących mieszkańcami Słupska, a weryfikacja miałaby się odbywać przy wykorzystaniu istniejącej już Słupskiej Karty Mieszkańca. Dofinansowanie z miasta ma także odciążyć domowe budżety, gdyż obecnie składki, które płacą rodzice klubom są często dość wysokie.