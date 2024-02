Adam Treder kandydatem PiS na prezydenta Słupska. Piotr Müller: Wiem, kiedy trzeba zrobić krok w bok

- Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało o wystawieniu na kandydata na prezydenta Słupska naszego radnego Adama Tredera - skutecznego menadżera, człowieka, który jest bardzo zaangażowany w działalność społeczną na terenie Słupska – mówił Müller. - To wieloletni radny, który zna doskonale problemy naszego miasta, ale przede wszystkim osoba, która wie, w jaki sposób rozwiązać przynajmniej część z nich. Może dlatego, że od wielu lat zarządza firmą i z wykształcenia jest ekonomistą, więc do wielu spraw podchodzi w sposób, który optymalizuje zarządzanie. Jednak ekonomia ma też wpływ społeczny, poprawia komfort życia mieszkańców, jeżeli dobrze jest zorganizowane nasze miasto. Chcemy, aby Prawo i Sprawiedliwość odgrywało ważną rolę w nadchodzących wyborach, wierzymy, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości może zostać prezydentem miasta, a przez ostatnie kilka lat pokazaliśmy, że Słupsk jest dla nas bardzo ważny.

Potwierdzeniem jest sposób, w jaki działaliśmy w ramach rządu. Przez ostatnie kilka lat środki, które wpłynęły do Słupska, miały rekordową skalę. To pokazuje, jak jesteśmy zdeterminowani, jeśli chodzi o rozwój naszego miasta. Przypomnę ring miejski, którego druga część jest właśnie realizowana, droga ekspresowa S6, która jest realizowana, rekordowe środki na Uniwersytet Pomorski i samo przekształcenie Akademii Pomorskiej w Uniwersytet, czy wiele inwestycji zrealizowanych w ramach programu Polski Ład, m.in. na przebudowę Parku Kultury i Wypoczynku – mówi Piotr Müller i dodaje: - Z przykrością stwierdzam, że są plany likwidacji tego ważnego instrumentu finansowania samorządów, który przez lata wyrównywał szanse rozwojowe – nie tylko w Słupsku, ale w całym rejonie słupskim i na całym Pomorzu.

Müller podkreślał, że w pełni uda w to, że Adam Treder jest odpowiednim kandydatem.

- Dziękuję za desygnowanie mojej kandydatury, chcę podołać temu zadaniu. Przede wszystkim determinuje mnie moje doświadczenie do tego, aby polepszyć sprawne funkcjonowanie miasta. Są problemy, z którymi zapoznałem się przez ostatnie pięć lat w trakcie bycia radnym tego miasta, a które tylko częściowo zostały rozwiązane, są jeszcze tematy, które przez ostatnie 9 lat w ogóle nie zostały zrealizowane przez władze. Podejmuję się tego wyzwania i chcę sprawić, aby miasto było bardziej przyjazne dla słupszczan. Co tydzień będziemy odsłaniali kolejne zagadnienia programu. Od przyszłego tygodnia będziemy też prezentować naszych kandydatów na radnych.

- Wierzę, że Adam będzie skutecznym prezydentem Słupska, że będzie łączył różne środowiska w mieście i w sposób kompetentny będzie podchodził do zarządzania urzędem, do zarządzania instytucjami, które są w naszym mieście, spółkami tak, aby efektywnie realizowały swoje zadania – mówił Piotr Müller.

Apeluję do swoich konkurentów i zachęcam do debaty na temat słupskich spraw – mówił Adam Treder.

Jednym z tematów, którymi chce się zająć Treder jako prezydent, jest transport.

- Na początku chciałbym poruszyć wątek komunikacji zbiorowej w Słupsku i układu komunikacyjnego, z tego względu, że ostatnio dużo się mówiło o funkcjonowaniu transportu w Słupsku – zarówno jeśli chodzi o funkcjonowanie miejskiej spółki MZK, jak również węzła transportowego – mówi Treder. - Przede wszystkim będziemy dążyli do tego, aby od przyszłego roku była bezpłatna komunikacja dla młodzieży ze szkół podstawowych i szkół średnich, będących mieszkańcami Słupska. Za pomocą karty mieszkańca możemy to weryfikować i to ukłon w ich stronę. Dodatkowo planuję wprowadzanie komunikacji miejskiej na węzeł, gdyż - jak wiemy - już w tym roku będą problemy komunikacyjne związane z przebudową wiaduktu kolejowego.

Poza tym priorytetem są sukcesywne remonty dróg, w pierwszej kolejności tych, po których porusza się komunikacja zbiorowa. Będziemy także kontynuować budowę dróg i oświetlenia na nowych osiedlach powstających w Słupsku – zapowiada Adam Treder.